«حبة عنب» تقتل طفلة خنقا في بني سويف

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، اختناقا، إثر سقوط حبة عنب في جهازها التنفسي بمركز الفشن جنوب بنى سويف.تلقى العميد محمود مهنى مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من المستشفى المركزى يفيد بوصول طفلة تدعى"جومانا. م" 5 سنوات، ومقيمة بقرية منشأة عمرو، جثة هامدة ادعاء اختناق، نتيجة تناولها حبات عنب سقطت بالخطأ داخل القصبة الهوائية، وتسببت فى انسدادها.انتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن وبرفقته معاونو المباحث وأفراد الشرطة إلى المستشفى ومكان الواقعة، وتبين من التحريات وأقوال أسرة الطفلة المجنى عليها، أنها تناولت بعض حبات العنب وتسببت فى عدم قدرتها على التنفس، وتم نقلها إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذها، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.وباستدعاء مفتش الصحة وفحص الطفلة، تبين أن سبب الوفاة يعود الى ابتلاعها حبات عنب وتعلقها بالجهاز التنفسى العلوى، ما أدى إلى انسداده ووفاتها اختناقا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة الفشن للتحقيق والتصريح بدفن الجثة.