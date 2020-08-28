رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حبة عنب» تقتل طفلة خنقا في بني سويف

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:35 م
لقيت طفلة مصرعها
لقيت طفلة مصرعها
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، اختناقا، إثر سقوط حبة عنب في جهازها التنفسي بمركز الفشن جنوب بنى سويف.

تلقى العميد محمود مهنى مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من المستشفى المركزى يفيد بوصول طفلة تدعى"جومانا. م" 5 سنوات، ومقيمة بقرية منشأة عمرو، جثة هامدة ادعاء اختناق، نتيجة تناولها حبات عنب سقطت بالخطأ داخل القصبة الهوائية، وتسببت فى انسدادها.

انتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن وبرفقته معاونو المباحث وأفراد الشرطة إلى المستشفى ومكان الواقعة، وتبين من التحريات وأقوال أسرة الطفلة المجنى عليها، أنها تناولت بعض حبات العنب وتسببت فى عدم قدرتها على التنفس، وتم نقلها إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذها، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

وباستدعاء مفتش الصحة وفحص الطفلة، تبين أن سبب الوفاة يعود الى ابتلاعها حبات عنب وتعلقها بالجهاز التنفسى العلوى، ما أدى إلى انسداده ووفاتها اختناقا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة الفشن للتحقيق والتصريح بدفن الجثة.

موضوعات متعلقة

وفاة طبيب بمستشفى زفتى العام متأثرًا بكورونا

حقيقة إغلاق كل المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا

كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

ابن يجبر والدته على غلق المكالمة على الهواء.. والأخيرة تبكي: «بيضربني»

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

وفاة طبيب بمستشفى زفتى العام متأثرًا بكورونا

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

نجم الساعة

«روشتة الموت».. أطباء يحذرون من الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية

منوعات

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

«قاهرة من ضباب».. جديد الكاتبة سمية الألفي

«في الرواية انسى إلهام».. حلقة جديدة من «الريجيم الروائي» اليوم

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر