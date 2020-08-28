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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قتلى وجرحى بانفجار دراجة نارية في بلدة رأس العين بالحسكة (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:37 م
انفجار دراجة نارية
انفجار دراجة نارية
رباب الأهواني
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عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يكشف تفاصيل وقوع قتلى وجرحى في انفجار دراجة نارية في بلدة رأس العين في الحسكة.

وقتل شخصان على الأقل وجرح نحو ستة آخرين في بلدة رأس العين في ريف الحسكة جراء انفجار دراجة نارية مفخخة.

وذكرت وسائل إعلام أن انفجارا عنيفا هز المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا، نجم عن دراجة نارية كانت مركونة قرب محل تجاري عند دوار البريد الذي سبق أن شهد انفجارا مماثلا في وقت سابق.

وتشهد المدينة إضافة إلى ما تعرف بمنطقة "نبع السلام" في المنطقة التي تسيطر عليها تركيا، انفجارات متتالية بالمفخخات، وفي 23 من يوليو الماضي قتل 4 أشخاص وجرح آخرون بانفجار سيارة مفخخة قرب دوار الجوزة ومبنى المجلس المدني في مدينة رأس العين.

وكانت مدينة تل أبيض شهدت في السابع من الشهر ذاته انفجارا عند ساحة الفرن قرب مبنى الأمن الجنائي (مقر الفصائل الموالية لتركيا) أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وجرح 15 آخرين.

وفي 22 من الشهر الجاري هز انفجار دراجة نارية مفخخة بلدة "سلوك" الخاضعة أيضا لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، لها في القطاع الشمالي لمحافظة الرقة.

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