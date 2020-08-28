«شوقي» ردا على أزمة الدبلومة الأمريكية: الحل خلال 72 ساعة

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى طلاب الدبلومة الأمريكية، قائلا: «تلقينا منذ ساعات خطاب الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان الـ SAT وهي الـ College Board بإلغاء امتحان الغد لوجود دلائل على تسريب الامتحان!».وأكد خلال منشور له عبر "فيسبوك"، أن وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بهذا الامتحان ويقتصر دورها على تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات، أما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الأمريكية (حول العالم) ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة الـ AMIDEAST.وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم تقوم حاليا بمخاطبة كافة الجهات المعنية لحل هذه المشكلة حفاظا على مستقبل أبنائنا وسوف نوافيكم بالبدائل خلال ٤٨-٧٢ ساعة بعد إتمام هذه المناقشات.وانهي حديثه قائلا: "إلى هذا الحين نرجو التزام الهدوء وليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم أن الدولة لا تدخر وسعا لحماية مستقبل أبنائنا من طلبة الدبلومة الأمريكية".