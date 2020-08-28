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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ظهور شلل الأطفال بالسودان بعد إعلان «الصحة العالمية» اجتثاثه في إفريقيا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:31 م
شلل الأطفال بالسودان
شلل الأطفال بالسودان
وكالات
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عاد شلل الأطفال للظهور مجددًا في السودان بعد اختفائه لأكثر من عقد، بحسب الأمم المتحدة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء القضاء على المرض في إفريقيا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تلقته فرانس برس الجمعة: "أصيب ما لا يقل عن 13 شخصًا بهذا المرض (شلل الأطفال) في تسع من ولايات السودان البالغ عددها 18 منذ ظهور الحالة الأولى في 9 أغسطس".

علاوة على ذلك، اكتُشف فيروس شلل الأطفال البري من النوع الثاني في عينات أخذت بولاية الخرطوم، الأمر الذي يشير، وفق "أوتشا"، "إلى إمكانية انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد".

وأبلغ عن حالات في إثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد "مما يزيد من مخاطر (الانتشار) في السودان، وخصوصًا في دارفور بسبب تحركات السكان"، وفق "أوتشا".

وقال المكتب الأممي إن وزارة الصحة السودانية، تعد بدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، حملة تطعيم واسعة النطاق تشمل 5 ملايين طفل دون سن 5 سنوات. والأمم المتحدة بحاجة إلى 20 مليون دولار لتمويل هذه الحملة.

والثلاثاء، أعلنت روز ليكي، رئيسة اللجنة الإفريقية الإقليمية للإشهاد التي تصدر الإفادات الصحية في منظمة الصحة العالمية، إن "انتقال فيروس شلل الأطفال البري قد توقف" في إفريقيا.

وقالت ماتشيديسو مويتي، مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا "هذه لحظة تاريخية لإفريقيا، من الآن فصاعدًا، لن يخشى الأطفال المولودون في هذه القارة الإصابة بشلل الأطفال".

يسبب شلل الأطفال "فيروس شلل الأطفال البري" وهو مرض حاد ومعدٍ يصيب الأطفال بشكل رئيسي ويهاجم النخاع الشوكي ويمكن أن يسبب شللًا يستعصي علاجه.

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