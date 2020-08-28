«الباز» ينفرد بتسجيلات صوتية تفضح الأجير محمد ناصر في «آخر النهار»

ينفرد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، بعرض تسجيلات صوتية تفضح الأجير الإخواني الهارب المذيع محمد ناصر.وتكشف التسجيلات كيف نصب الأجير الهارب على بعض الأتراك في شراء عقار للحصول على الجنسية التركية؟، وكيف تم منحه الجنسية، ومن منحها له؟.ويقدِّم الإعلامي الدكتورمحمد الباز، برنامج «آخر النهار»، على شاشة قناة «النهار»، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف الساعة.