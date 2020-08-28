رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الباز» ينفرد بتسجيلات صوتية تفضح الأجير محمد ناصر في «آخر النهار»

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:22 م
محمد الباز
محمد الباز
محمود عرفات
طباعة
ينفرد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، بعرض تسجيلات صوتية تفضح الأجير الإخواني الهارب المذيع محمد ناصر.

وتكشف التسجيلات كيف نصب الأجير الهارب على بعض الأتراك في شراء عقار للحصول على الجنسية التركية؟، وكيف تم منحه الجنسية، ومن منحها له؟.

ويقدِّم الإعلامي الدكتورمحمد الباز، برنامج «آخر النهار»، على شاشة قناة «النهار»، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف الساعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

«الملا» يعتمد أكبر حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

أحباب الله يلبون النداء في الجمعة الأولى (صور)

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة في انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

نجم الساعة

«روشتة الموت».. أطباء يحذرون من الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية

منوعات

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

«قاهرة من ضباب».. جديد الكاتبة سمية الألفي

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر

بتدابير احترازية.. «الأوبرا» تدرس تجهيز مسارحها لاستقبال الحفلات