بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 8 في حادث سيارة بمطروح

شهدت منطقة فوكة، مصرع اثنين وإصابة 8 آخرين، إثر حادث سيارة، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "سارة محمد أحمد 34 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات متفرقة بالجسم، ياسين محمد طلبة عامان، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليسرى وجرح سطحي بالقدم الأيسر، يوسف محمد عبد المطلب 8 أعوام مصاب باشتباه pc وسحجات متفرقة بالجسم، عزة عبد المطلب محمد 32 عاما، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم وكدمات متفرقة بالجسم، آدم أحمد طلبة 6 أعوام مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم وسحجات متفرقة بالجسم".كما أصيب: "محمد عبد المطلب محمد 35 عاما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات متفرقة بالجسم وجرح سطحي بفروة الرأس، مريم أبو العلا فرغلي 61 عاما مصابة بجرح تهتكى بالجبهة اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، جينا أحمد جمعة 9 سنوات مصابة بكسر بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم".واستقبلت مستشفى رأس الحكمة "مريم أحمد جمعة 4 أعوام، بسنت محمد عبدالمطلب 22 عاما" جثة هامدة، وتم على الفور وضعهم في ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.