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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فنان الشارع البريطاني بانكسي يمول قاربًا لإنقاذ اللاجئين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:52 م
قاربًا لإنقاذ اللاجئين
قاربًا لإنقاذ اللاجئين
وكالات
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يمول فنان الشارع البريطاني بانكسي قاربا طاقمه من خبراء الإنقاذ المتطوعين لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط ممن يحاولون الوصول إلى أوروبا قادمين من أفريقيا.

ويحمل القارب اسم (لويز ميشيل) نسبة إلى واحدة من رائدات الحركة النسوية الفرنسية، ويعمل منذ الأسبوع الماضي. وقالت المجموعة على موقعها الإلكتروني إن القارب أنقذ 89 شخصا، بينهم 14 امرأة وأربعة أطفال، من زورق مطاطي كانت تتقاذفه الأمواج أمس الخميس.

ولا يزال المهاجرون التسعة والثمانون على متن القارب انتظارا لإنزالهم في ميناء.

وقالت المجموعة إن القارب المطلي باللونين الوردي والأبيض كان تابعا للبحرية الفرنسية ويبلغ طوله 30 مترا وأمكن شراؤه من مبيعات بانكسي الفنية.

وعلى جانب قمرة القيادة عمل فني يصور فتاة تحمل عوامة نجاة على شكل قلب بأسلوب بانكسي المألوف.

والفنان المولود في بريستول، والذي يحيط هويته الحقيقية بالسرية، معروف بآرائه السياسية والاجتماعية التي تتجسد في صورة جداريات في مدن حول العالم.

وفي العام الماضي بيعت لوحة رسم فيها قرودا تشغل مجلس العموم البريطاني بأكثر من 12 مليون دولار في مزاد.

وسبق وأن سلط بانكسي الضوء في أعماله على اللاجئين والهجرة. ففي عام 2018 رسم جداريات في باريس تتناول موضوع الهجرة، وفي 2015 أرسل تجهيزات من مدينته الترفيهية (ديزمالاند) بغرب إنجلترا إلى مخيم غير رسمي للمهاجرين في كاليه بشمال فرنسا.

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