الحرية المصرى: القبض على الإرهابي محمود عزت ضربة قاسمة للإخوان

قال أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسى والأمين العام لحزب الحرية المصرى، إن القبض على الإخواني الإرهابي الهارب محمود عزت، هى ضربة قاسمة من رجال الأمن لتنظيم الإخوان ونهاية لتنظيم ومخططات الشر.وأضاف مهني، أن الإرهابي محمود عزت يعتبر قائد الجناح العسكري داخل الجماعة وهو المخطط الرئيسي للعمليات الإرهابية التي شهدها الوطن، فهو العقل المدبر لكل جرائم التنظيم في الداخل والخارج منذ القبض على ‎المرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع في ٢٠١٣، مشيرا إلى أنه على الجماعة الإرهابية أن تستخرج شهادة وفاتها.وأكد مهنى، أن الجماعة الإرهابية اتخذت موقف عدائى ضد الدولة المصرية خلال اعتصام رابعة والنهضة المسلحين وإلى ذلك الحين من محاولات مستميتة من أجل تشويه صورة مصر فى الداخل والخارج والمحافل الدولية، فى محاولة لإحراج مصر وقادتها خارجيا.وأشار إلى أن الشعب المصرى بأكمله يوجه تحيه لرجال مصر المخلصين ورجال الأمن الحامين والحافظين على الوطن، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أنقذ مصر من السقوط في الهوية إبان حكم الجماعة الإرهابية.