رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الحرية المصرى: القبض على الإرهابي محمود عزت ضربة قاسمة للإخوان

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:51 م
محمود عزت
محمود عزت
إسلام نصير
طباعة
قال أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسى والأمين العام لحزب الحرية المصرى، إن القبض على الإخواني الإرهابي الهارب محمود عزت، هى ضربة قاسمة من رجال الأمن لتنظيم الإخوان ونهاية لتنظيم ومخططات الشر.

وأضاف مهني، أن الإرهابي محمود عزت يعتبر قائد الجناح العسكري داخل الجماعة وهو المخطط الرئيسي للعمليات الإرهابية التي شهدها الوطن، فهو العقل المدبر لكل جرائم التنظيم في الداخل والخارج منذ القبض على ‎المرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع في ٢٠١٣، مشيرا إلى أنه على الجماعة الإرهابية أن تستخرج شهادة وفاتها.

وأكد مهنى، أن الجماعة الإرهابية اتخذت موقف عدائى ضد الدولة المصرية خلال اعتصام رابعة والنهضة المسلحين وإلى ذلك الحين من محاولات مستميتة من أجل تشويه صورة مصر فى الداخل والخارج والمحافل الدولية، فى محاولة لإحراج مصر وقادتها خارجيا.

وأشار إلى أن الشعب المصرى بأكمله يوجه تحيه لرجال مصر المخلصين ورجال الأمن الحامين والحافظين على الوطن، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أنقذ مصر من السقوط في الهوية إبان حكم الجماعة الإرهابية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

أحباب الله يلبون النداء في الجمعة الأولى (صور)

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة في انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

نجم الساعة

«روشتة الموت».. أطباء يحذرون من الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية

منوعات

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

«قاهرة من ضباب».. جديد الكاتبة سمية الألفي

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر

بتدابير احترازية.. «الأوبرا» تدرس تجهيز مسارحها لاستقبال الحفلات