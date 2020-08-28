رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إنعام محمد علي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بمهرجان الإسكندرية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:48 م
إنعام محمد علي
إنعام محمد علي
دعاء عبد المقصود
طباعة
تقام الدورة السابعة من مسابقة ممدوح الليثي للأفلام الروائية الطويلة والتي يحتضنها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، دورته السادسة والثلاثين التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل  2020، وأن نتائج المسابقة سوف تُعلن خلال فعاليات المهرجان، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان.

وأكد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي أن لجنة التحكيم المسابقة لهذا العام تضم نخبة من المبدعين برئاسة المخرجة الكبيرة إنعام محمد على، وعضوية الفنان الكبير خالد زكي، والسيناريست الكبير عاطف بشاي. 

وأضاف الليثي، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، وتوثيق العلاقة بين المبدعين الشباب والوسط السينمائى فى مصر ، ليكون نواة وذخيرة إلى جيل مثقف ومبدع يُشكل اضافة الى كُتاب السيناريو بمصر والعالم العربى، مشيدًا بما قدمته المسابقة خلال الأعوام السابقة من نخبة من المبدعين فى مجال كتاب السيناريو.

ويذكر أن أسرة الكاتب الكبير ممدوح الليثى قد رصدت جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه مقدمة من الإعلامي عمرو الليثي، وتقوم لجنة التحكيم بتوزيعها على الفائزين بالإضافة إلى درع المهرجان وشهادة تقدير من رئيس المهرجان.

ويقتصر الاشتراك على المتسابقين المصريين من الشباب الذين يكتبون لأول عمل، كما يُشترط فى السيناريو المقدم للمسابقة أن يكون مكتوبا باللغة العربية على الكمبيوتر وألا يكون قد سبق مشاركته فى أى مسابقة مماثلة داخل مصر أو خارجها، وأن يكون العمل الأول أو الثاني لصاحبه، على أن يتعهد بعدم تنفيذه قبل إعلان النتائج.

ويقدم المتسابق 3 نسخ ورقية للسيناريو المقدم، بعدد أعضاء لجنة القراءة بالإضافة لنسخة تحتفظ بها إدارة المهرجان، لتيسير عمل اللجنة، ونسخة إلكترونية من السيناريو على C.D للرجوع لها وقت الحاجة، ويقدم المتسابق سيرته الذاتية مطبوعة على الورق أو CD.

وتشكل إدارة المهرجان لجنة خاصة لتحكيم المسابقة من صناع السينما والنقاد والكتاب والمثقفين، ويحدد المهرجان رئيس هذه اللجنة الذى ينظم العمل بها وطريقة تحديد الجوائز وترتيبها بالشكل الحيادى، ويشترط ألا يكون لأى عضو فى اللجنة أى علاقة مباشرة بأى من المتقدمين للمسابقة.

وللاشتراك فى هذه المسابقة على المتسابق التقدم لإدارة المهرجان لتقديم المستندات المطلوبة ودفع رسم اشتراك قيمته 200 جنيه، وفتح باب الاشتراك، وتسلم السيناريوهات باليد بعد التأكد من توفر الشروط، ولا يسمح بسحب أى من السيناريوهات المقدمة للمسابقة عرضها للتنفيذ بعد تقديمها لإدارة المهرجان وقبل إعلان نتائجها النهائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

أحباب الله يلبون النداء في الجمعة الأولى (صور)

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة في انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

نجم الساعة

«روشتة الموت».. أطباء يحذرون من الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية

منوعات

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

«قاهرة من ضباب».. جديد الكاتبة سمية الألفي

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر

بتدابير احترازية.. «الأوبرا» تدرس تجهيز مسارحها لاستقبال الحفلات