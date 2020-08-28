الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا

حذّر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا، اليوم الجمعة، من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض منسوب التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.وقال بوريل إن وزراء خارجية التكتل المجتمعين في برلين "اتفقوا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من الإجراءات" يتوقع مناقشتها خلال قمة في بروكسل من المقرر عقدها في 24 سبتمبر.