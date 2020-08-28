الشرطة الإسبانية تعتقل شخصًا أنكر وجود كورونا

ألقت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، القبض على رجل بالقرب من مدينة سرقسطة بشمال شرق البلاد، كان يعتقد أن جائحة فيروس كورونا ما هو إلا خدعة للتحريض على الكراهية والعنف عبر عدة صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.ووفقًا لوكالة رويترز الإخبارية، قالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 38 عامًا، والذي ادعى أن العاملين في مجال الصحة ووسائل الإعلام كان وراء ما أسماه "مهزلة كوفيد 19، وحث أتباعه على مهاجمة السياسيين والصحفيين.وكتب في أحد حساباته: "كل هذا سيُحل برصاصة في مؤخرة رأس (رئيس الوزراء الإسباني) بيدرو سانشيز".وفي تدوينات أخرى قال إنه يجب حرق مقر نقابة الأطباء في إسبانيا، ووصف أولئك الذين آمنوا بالفيروس بأنهم أناس سيئون وجهلاء يستحقون الموت، بحسب الشرطة.