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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة طبيب بمستشفى زفتى العام متأثرًا بكورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:38 م
وفاة طبيب بكورونا
وفاة طبيب بكورونا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نعت نقابة أطباء الغربية، الشهيد الدكتور محمد عبد الهادى دنيا، استشارى الجراحة العامة بمستشفى زفتى العام، والذى توفى بمستشفى زفتى العام، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا "كوڤيد 19".

ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته داعين له بالرحمة الواسعة وأن يُسكنه الله فسيح جناته مع الأبرار والشهداء.

وقال الدكتور محمد الجوهري طبيب بالمستشفى إن الطبيب ليس على قوة مستشفى زفتى العام، وكان يعمل في المملكة العربية السعودية، ثم عاود إلى أرض الوطن وتوفي في المستشفى أثناء فترة العلاج.

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