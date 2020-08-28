وفاة طبيب بمستشفى زفتى العام متأثرًا بكورونا

نعت نقابة أطباء الغربية، الشهيد الدكتور محمد عبد الهادى دنيا، استشارى الجراحة العامة بمستشفى زفتى العام، والذى توفى بمستشفى زفتى العام، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا "كوڤيد 19".ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته داعين له بالرحمة الواسعة وأن يُسكنه الله فسيح جناته مع الأبرار والشهداء.وقال الدكتور محمد الجوهري طبيب بالمستشفى إن الطبيب ليس على قوة مستشفى زفتى العام، وكان يعمل في المملكة العربية السعودية، ثم عاود إلى أرض الوطن وتوفي في المستشفى أثناء فترة العلاج.