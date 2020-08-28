ضبط سائق حاول تهريب 40 شيكارة دقيق مدعم ببني سويف

تمكنت مديرية التموين ومباحث التموين، ببني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط سائق سيارة نقل، لاتهامه بمحاولة تهريب 40 شيكارة دقيق مدعم، المخصصة للمخابز البلدية، تزن اثنين طن، بعد مطاردة دامت ساعتين بشوارع مديني بني سويف وناصر.وأثناء توجه حملة من مديرية التموين، ترأسها وصفي عبدالله مدير المديرية، وجمعة علي عبدالحفيظ وكيل المديرية، لمتابعة الأسواق والمخابز بمركز ببا، فوجئت بقدوم سيارة نقل محملة بأجولة دقيق المخصص للمخابز البلدية المدعمة، وعند محاولة الحملة استيقاف السائق، فر منهم مسرعا في شوارع مدينة بني سويف، كذلك كوبري عدلي منصور، وشارع عبدالسلام عارف، والطريق الزراعي قبل أن يتوجه شمالا إلى مركز ناصر وقرية بني زايد.وتمكنت الحملة، التي شاركت بها مباحث التموين بقيادة العقيد دكتور محمد محفوظ، من ضبط السائق بمعاونة عدد من الأهالي الذين هاجموا السيارة الهاربة بالحجارة لاستيقافها، قبل أن ينفجر أحد إطاراتها، وتتمكن الحملة من ضبطها، وتسليم السائق والسيارة والمضبوطات إلى مركز شرطة ناصر تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة.