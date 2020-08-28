رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:28 م
إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس
وائل توفيق
طباعة
«والدي كان متمسكًا بالمبادئ الدينية لدرجة أنه كان يعترض على ظهور والدتي في أجهزة الإعلام، وكان حريصا على أن تظل زوجة كاتب مشهور فقط». هكذا تحدث محمد عبد القدوس ابن الكاتب والأديب الراحل إحسان عبد القدوس عن والده في حواره لمجلة «صباح الخير» 1991، عن الوجه الآخر الذي لا يعرفه الناس عنه.

وتدخلت زوجته السيدة «لولا» عن زوجها الأديب إحسان عبد القدوس قائلة: "إن ما حكاه "محمد" كان قاعدة نسير عليها في حياته، ولا يمكن أن تخرج عنها حتى بعد وفاته".

وأضافت: «إحسان كان إيمانه بالله قويا، لديه فلسفة في الإسلام، كان يصلي بإيمان وخشوع، فعندما يصلي يغمض عينيه، وكأنه لا يريد أن يرى شيئًا من العالم الموجود حوله، طوال حياته، كان حريصًا على أداء صلاة الصبح قبل أن يبدأ أي عمل، وفي الـ15 سنة الأخيرة، كان حريصًا على أداء الفروض الخمسة في أوقاتها».

وتابعت: "تربى إحسان عبد القدوس في بيت جده لأبيه، الذي كان حريصا على أن تنشأ أفراد العائلة كلها على الإيمان الكامل بالإسلام، وأداء كل الفروض والاستجابة لكل التعاليم، فقبل أن يصل "إحسان" إلى السابعة من عمره، كان يستكمل قدرته على أداء كل الفروض، كالصلاة والصوم وحفظ القرآن الكريم، ورأى أن جده كان مغاليًا ومتزمتًا في أن يفرض عليه أداء كل الفروض، ووصل الأمر إلى أنه كان يحرم عليهم أن يؤدوا الصلاة وهم يرتدون ثيابا تكشف عن سيقانهم فوق الركبة.

واختتمت: "كان «عبد القدوس» يذهب لمدرسته وهو يرتدي بنطلونا قصيرا يكشف عن ركبته، فلا يستطيع أن يؤدي الصلاة، لذا كانوا يضعون في حقيبته جوربا طويلا يرتفع إلى ساقه حتى يغطي ركبتيه حتى يلجأ لصلاة الظهر ليؤديها في المسجد".

موضوعات متعلقة

«حلم قيد التنفيذ».. هل تتربع مصر على عرش صناعة الأثاث من جديد

«الملا» يعتمد أكبر حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

أحباب الله يلبون النداء في الجمعة الأولى (صور)

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة في انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

نجم الساعة

«روشتة الموت».. أطباء يحذرون من الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية

منوعات

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

«قاهرة من ضباب».. جديد الكاتبة سمية الألفي

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر

بتدابير احترازية.. «الأوبرا» تدرس تجهيز مسارحها لاستقبال الحفلات