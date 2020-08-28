«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

«والدي كان متمسكًا بالمبادئ الدينية لدرجة أنه كان يعترض على ظهور والدتي في أجهزة الإعلام، وكان حريصا على أن تظل زوجة كاتب مشهور فقط». هكذا تحدث محمد عبد القدوس ابن الكاتب والأديب الراحل إحسان عبد القدوس عن والده في حواره لمجلة «صباح الخير» 1991، عن الوجه الآخر الذي لا يعرفه الناس عنه.وتدخلت زوجته السيدة «لولا» عن زوجها الأديب إحسان عبد القدوس قائلة: "إن ما حكاه "محمد" كان قاعدة نسير عليها في حياته، ولا يمكن أن تخرج عنها حتى بعد وفاته".وأضافت: «إحسان كان إيمانه بالله قويا، لديه فلسفة في الإسلام، كان يصلي بإيمان وخشوع، فعندما يصلي يغمض عينيه، وكأنه لا يريد أن يرى شيئًا من العالم الموجود حوله، طوال حياته، كان حريصًا على أداء صلاة الصبح قبل أن يبدأ أي عمل، وفي الـ15 سنة الأخيرة، كان حريصًا على أداء الفروض الخمسة في أوقاتها».وتابعت: "تربى إحسان عبد القدوس في بيت جده لأبيه، الذي كان حريصا على أن تنشأ أفراد العائلة كلها على الإيمان الكامل بالإسلام، وأداء كل الفروض والاستجابة لكل التعاليم، فقبل أن يصل "إحسان" إلى السابعة من عمره، كان يستكمل قدرته على أداء كل الفروض، كالصلاة والصوم وحفظ القرآن الكريم، ورأى أن جده كان مغاليًا ومتزمتًا في أن يفرض عليه أداء كل الفروض، ووصل الأمر إلى أنه كان يحرم عليهم أن يؤدوا الصلاة وهم يرتدون ثيابا تكشف عن سيقانهم فوق الركبة.واختتمت: "كان «عبد القدوس» يذهب لمدرسته وهو يرتدي بنطلونا قصيرا يكشف عن ركبته، فلا يستطيع أن يؤدي الصلاة، لذا كانوا يضعون في حقيبته جوربا طويلا يرتفع إلى ساقه حتى يغطي ركبتيه حتى يلجأ لصلاة الظهر ليؤديها في المسجد".