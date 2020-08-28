غرق طفل في مياه ترعة الإبراهيمية ببني سويف

لقى طفل مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو في مياه ترعة الإبراهيمية بقرية بني قاسم التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف.تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق طفل يدعى "ع.ت.ا"، 10 سنوات، أثناء محاولته الاستحمام في مياه ترعة الإبراهيمية بقرية بني قاسم التابعة لمركز ببا، جنوب المحافظة.وتبين أن أسرته مقيمة بمحافظة القاهرة، وحضرت إلى قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا، لحضور حفل زفاف أحد الأقارب، وتسلل الطفل وشقيقه خلسة من أسرتهم للاستحمام في مياه ترعة الإبراهيمية، ولعدم إجادته السباحة توفي بإسفكسيا الغرق.وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.