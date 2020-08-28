برلمانية تطالب «الشباب والرياضة» بدعم نادي للمعاقين في بورسعيد

طالبت سعاد المصري، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بتوفير الدعم المادي اللازم لاستكمال أعمال تطوير نادي الحرية للمعاقين.وأكدت المصري، أن أعضاء النادي من أصحاب الهمم استطاعوا أن يحققوا بطولات دولية ومحلية وحصلوا على ميداليات فضية وذهبية، مؤكدة أنهم يستحقون أن يكون لها نادي يليق بهم، وذلك دعمًا لقدراتهم وما يقدموه للرياضة المصرية.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لوزير الشباب والرياضة للنادي في إطار زيارته لمحافظة بورسعيد ومشاركته في مارثون للدرجات بأنفاق قناة السويس بحضور 500 شاب إحتفالا بالإنجازات التي تتم علي أرض المحافظة.