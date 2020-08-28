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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

80 صورة من صلاة الجمعة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:00 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
تصوير \ محمود عبد الناصر
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