فحص 178 مركبة فى قافلة مرورية بمركز بلاط بالوادى الجديد

نظمت إدارة مرور الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، اليوم الجمعة، قافلة مرورية، للتيسير على المواطنين لفحص وإنهاء إجراءات تراخيص كل المركبات بكل سهولة، بدلا من سفرهم مسافات بعيدة إلى مقر إدارة المرور في مدينة الداخلة.صرح بذلك العميد محمد سيف، مدير إدارة المرور بالوادي الجديد، مؤكدا أن القافلة ضمت كل الخدمات المرورية، والتي أسفرت عن فحص عدد 178 مركبة ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية، كما تم استلام طلبات المواطنين لاستخراج عدد 19 رخصة قيادة دراجة نارية.