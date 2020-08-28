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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:03 م
صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
تصوير \ نادر نبيل
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