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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جريك سيتي نيوز: تركيا على وشك الانهيار.. وأردوغان بات أضحوكة الناتو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:26 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "جريك سيتي نيوز" اليونانية، أن أسس الدولة التركية ضعيفة وهي على وشك الانهيار الاقتصادي.

وتابعت: على الرغم من جهود ألمانيا الطموحة للتوصل إلى اتفاق بين اليونان وتركيا، لا يزال لديها مصالح كبيرة في تركيا مما يجعل من الصعب التوسط بشكل فعال.

وأضافت أنه خلال الأسابيع المقبلة لا ينبغي أن نتوقع أشياء كثيرة، ولكن هناك متسع من الوقت لتحركات دبلوماسية ولكن أيضًا الوقت لليونان للمضي قدمًا في التعاون العسكري مع فرنسا.

وأشارت إلى أن صراع اليونان مع تركيا قادم لا محال وهذه ليست القضية وإنما متى سيبدأ هذا الصراع.

وتابعت الصحيفة أن أردوغان توسع عسكريا إلى حد كبير في شرق البحر المتوسط ​​لدرجة أنه ليس لديه أي احتمال أو احتمالات صغيرة لأن يستطيع مواجهة دولة مثل اليونان.

وأوضحت أن اليونان لديها جيش قوي وترسانات أسلحة وهي واحدة من أكبر أربع قوى عسكرية في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الصحيفة أن تركيا تسبق الانهيار الاقتصادي بخطوة وهذا ما يفسر إحباطها، ومن الواضح أنها مسألة وقت فقط قبل أن تنهار، وبقدر ما تريد قطر دعمها، فإن ما يحدث ليس مستدامًا.

وحول موضوع العلاقات العسكرية والتوترات، قال إن غواصات تركيا الخمس تحولت لمزحة في الناتو الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن تركيا مثل الإمبراطورية العثمانية قبل حروب البلقان، دولة تبدو قوية لكنها ضعيفة الأسس وتعتبر نفسها أكبر مما هي عليه وتحاول تحقيق رؤاها.

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