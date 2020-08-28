«بعد 8 ساعات».. سيلينا جوميز تتعدى 45 مليون مشاهدة بـice cream

حققت النجمة العالمية الأمريكية سيلينا جوميز نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة "ice cream"، بعدما وصلت نسب مشاهدة الأغنية إلى 45 مليون مشاهدة في أول 8 ساعات من عرضها على يوتيوب.الأغنية عبارة عن ديو غنائي بين فرقة الفتيات الكوريات بجانب نجمة البوب الأمريكية سيلينا، وذلك بعدما حققن نجاحًا كبيرًا من قبل بعد ظهورهن في أغنية Chromatica للمغنية ليدي جاجا.الأغنية حطمت الرقم القياسي للفرقة بعد أقل من ثلاث ساعات من عرض الكليب، حيث سجلت 10 ملايين مشاهدة بعد ساعتين و55 دقيقة فقط.سيلينا ماري جوميز (بالإسبانية: Selena Marie Gomez)‏ (مواليد 22 يوليو 1992) هي مغنية وممثلة ومنتجة أمريكية، وهي المولودة الوحيدة لأب من أصل مكسيكي وأم من أصل إيطالي.