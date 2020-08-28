رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«بعد 8 ساعات».. سيلينا جوميز تتعدى 45 مليون مشاهدة بـice cream

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:39 م
أغنية ice cream
أغنية ice cream
محمد مجدي
طباعة
حققت النجمة العالمية الأمريكية سيلينا جوميز نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة "ice cream"، بعدما وصلت نسب مشاهدة الأغنية إلى 45 مليون مشاهدة في أول 8 ساعات من عرضها على يوتيوب.

الأغنية عبارة عن ديو غنائي بين فرقة الفتيات الكوريات بجانب نجمة البوب الأمريكية سيلينا، وذلك بعدما حققن نجاحًا كبيرًا من قبل بعد ظهورهن في أغنية Chromatica للمغنية ليدي جاجا.

الأغنية حطمت الرقم القياسي للفرقة بعد أقل من ثلاث ساعات من عرض الكليب، حيث سجلت 10 ملايين مشاهدة بعد ساعتين و55 دقيقة فقط.

سيلينا ماري جوميز (بالإسبانية: Selena Marie Gomez)‏ (مواليد 22 يوليو 1992) هي مغنية وممثلة ومنتجة أمريكية، وهي المولودة الوحيدة لأب من أصل مكسيكي وأم من أصل إيطالي.

موضوعات متعلقة

كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

إصابة منال سلامة في انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

أحباب الله يلبون النداء في الجمعة الأولى (صور)

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة في انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

نجم الساعة

«روشتة الموت».. أطباء يحذرون من الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية

منوعات

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

«قاهرة من ضباب».. جديد الكاتبة سمية الألفي

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر

بتدابير احترازية.. «الأوبرا» تدرس تجهيز مسارحها لاستقبال الحفلات