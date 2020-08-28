أنجلينا جولي ترتدي حذاءً بـ700 دولار وفستانًا بـ18 دولارًا

ظهرت النجمة الامريكية أنجلينا جولي بملابس موسم الخريف، وذلك بصحبة نجلتها، خلال تسوقها لشراء اللوازم المدرسية، وذلك في أول ظهور لها منذ فترة طويلة.وطلت جولي وهي مرتدية فستانًا بسيطًا أسود ضيقًا من الكتف، وهو النوع الذي يمكن شراؤه من موقع أمازون العالمي مقابل أقل من 18 دولارًا.وعلى الرغم من "رخص" الفستان إلا أن أنجلينا ارتدت حذاءً غالي الثمن من ماركة Valentino VLogo، يمكن شراؤه من موقع Nordstrom مقابل 657 دولارًا.وعلى جانب آخر، في مقابلة مع موقع Harper's Bazaar في ديسمبر الماضي، تحدثت جولي عن إمكانية الانتقال من الولايات المتحدة، وقالت: "أحب العيش في الخارج وسأفعل ذلك بمجرد أن يبلغ أطفالى 18 عامًا"، نظرًا لأن توأميها الأصغر يبلغان من العمر 12 عامًا، فإن هذه الخطوة لن تحدث قبل عدد من السنوات، وهذا ما يثبت أن هذا التقرير مزيف.