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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شاطئ الموت» في الإسكندرية يبتلع ضحية جديدة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:04 م
غرق شاب
غرق شاب
هبه عويضه
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غرق شاب بشاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر بحي العجمي غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، فيما بدأت قوات الإنقاذ والغواصون المتطوعون بالبحث عن جثمانه، حيث تبين أن الشاب يدعى محمود أحمد آدم، يبلغ من العمر 17 عامًا، والذي جرفته الأمواج اليوم بالشاطئ.

وناشد إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين، مجموعة غواصيه بالتوجه إلى شاطئ النخيل للبحث عن الغريق.

وقال المالحي، لـ«الدستور»، إنه ساقه القدر منذ قليل إلى شاطئ النخيل، لمتابعة أحوال الشاطئ ولقاء بعض الغواصين، وتفاجأ باتصال هاتفي من إحدى قريبات أحد أفراد الفريق تخبره بغرق نجل شقيقتها بين الحاجزين السادس والسابع بشاطئ النخيل.

وأضاف أنه على الفور قام بتجهيز معدات الغطس، وبدأ الغواصون ارتداء بدل الغوص الآن للنزول للبحث عن الغريق قبل أن تجرفه الأمواج داخل الصخور، بسبب أن أمواج البحر مرتفعة والتيارات شديدة اليوم.

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