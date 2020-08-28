جرائم الإخوان.. معلومات مهمة عن 3 اغتالهم محمود عزت

-النائب العام هشام بركات: تخرج في كلية الحقوق عام 1973، وتولي منصب النائب العام في 10 يوليو عام 2013،





واغتيل في 29 يونيو 2015 إثر استهداف موكبه.







-العميد عادل رجائي: ولد بمحافظة القاهرة والتحق بالكلية الحربية، شغل منصب قائد أركان حرب قائد الفرقة التاسعة مدرعات بدهشور، اغتيل في 22 أكتوبر 2016 أمام منزله بمدينة العبور.





أعلنت وزارة الداخلية، القبض على القيادي الإرهابي محمود عزت، فجر اليوم الجمعة، الذي أشرَّف على خطة اغتيال النائب العام هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، والعميد عادل رجائي.ونرصد لكم أبرز معلومات عن الشهداء الذي تسبب القيادي الإرهابي في اغتيالهم:العقيد وائل طاحون: تخرج في كلية الشرطة عام 1988، وعمل بقسم شرطة السلام ثم معاون مباحث بقسم عين شمس، ثم عمل مفتشًا بإدارة التحريات بمصلحة الأمن العام، واغتيل في 22 إبريل 2015 أمام منزله بمنطقة عين شمس.