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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جرائم الإخوان.. معلومات مهمة عن 3 اغتالهم محمود عزت

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:51 م
محمود عزت
محمود عزت
ياسمين عباس
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أعلنت وزارة الداخلية، القبض على القيادي الإرهابي محمود عزت، فجر اليوم الجمعة، الذي أشرَّف على خطة اغتيال النائب العام هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، والعميد عادل رجائي.

ونرصد لكم أبرز معلومات عن الشهداء الذي تسبب القيادي الإرهابي في اغتيالهم:

-النائب العام هشام بركات: تخرج في كلية الحقوق عام 1973، وتولي منصب النائب العام في 10 يوليو عام 2013،

واغتيل في 29 يونيو 2015 إثر استهداف موكبه.


 -العميد عادل رجائي: ولد بمحافظة القاهرة والتحق بالكلية الحربية، شغل منصب قائد أركان حرب قائد الفرقة التاسعة مدرعات بدهشور، اغتيل في 22 أكتوبر 2016 أمام منزله بمدينة العبور.

العقيد وائل طاحون: تخرج في كلية الشرطة عام 1988، وعمل بقسم شرطة السلام ثم معاون مباحث بقسم عين شمس، ثم عمل مفتشًا بإدارة التحريات بمصلحة الأمن العام، واغتيل في 22 إبريل 2015 أمام منزله بمنطقة عين شمس.
 

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