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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صندوق الإدمان يطلق مبادرة بميادين ومراكز الشباب

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:24 م
صندوق الإدمان
صندوق الإدمان
ولاء جمال
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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة الصندوق، مبادرة جديدة "اختيارك" لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات، وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، وذلك بمراكز الشباب والميادين العامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ المبادرة.

وأعلن الصندوق أمس الجمعة، أنه تم إطلاق المبادرة في ٩ محافظات هى القاهرة، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، السويس، قنا، مطروح ودمياط، كما سيتم  تنفيذها أيضا خلال الأسبوع الجاري في محافظات أسيوط وبني سويف وتستهدف المبادرة كافة المحافظات وستستمر طوال شهري أغسطس وسبتمبر بمشاركة 1000 متطوع من إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.
 
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تهدف إلى توعية الأسر وأبنائهم والشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وأيضا بث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات، حيث يتم تنظيم فعاليات المبادرة في الميادين العامة ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة وأماكن تواجد الشباب، كما يتم إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" ودور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركزا علاجيا حتى الآن‪.
صندوق الإدمان
صندوق الإدمان

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