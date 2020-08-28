رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

53 ألف طالب إسرائيلي يفتقرون الكمبيوتر والإنترنت للتعلم عن بعد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:27 م
طلاب إسرائيل
طلاب إسرائيل
سارة الشلقاني
طباعة
يعاني 53 ألف طالب إسرائيلي من نقص معدات التعلم عن بعد، مثل أجهزة الحاسب الآلي "الكمبيوتر" و"اللاب توب" قبل بدء العام الدراسي الجديد، والمقرر أن يباشره الطلاب من منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشفت جمعية "لاتيت" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك 53 ألف طالب لا يملكون الأدوات الأساسية للدراسة عن بعد، مشيرةً إلى أن خمس الطلاب فقط يملكون أجهزة كمبيوتر، ويتوفر لهم إمكانية الاتصال بخدمة الإنترنت، حسبما نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

في السياق ذاته، أكدت إحدى الطالبات الإسرائيليات أنها تعاني من نقص الأدوات لديها، قائلة إن مستوى معيشتها صعب، نظرا لأن دخل عائلتها منخفض، ومن ثم فهي لا تملك أي جهاز حاسب آلي أو لاب توب، أو جهاز لوحي.

وأضافت، في حوارها مع القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال، أن لديها شقيقا يعاني من إعاقة سمعية وبصرية، كما أنهم يعيشون، بصحبة والدتها، داخل بيت جدتها، وتلجأ إلى الذهاب إلى أصدقائها لحضور دروس التعلم عن بعد مع المدرسة.

وتابعت: "أنا وعدد من أصدقائي نستخدم جهاز كمبيوتر بشكل جماعي، وهو أمر غير جيد بالنسبة إلينا، فالجميع يرى ما الذي يفعله كل شخص موجود خلال الدروس".

ومن المقرر افتتاح العام الدراسي الجديد لدى الاحتلال الإسرائيلي في الأول من شهر سبتمبر المقبل، على أن يكون التعلم عن بعد لطلاب الصف الخامس وحتى الصف الـ12، بينما صفوف الطلاب صغار السن ستكون من داخل مقرات الدراسة، على أن يتم توزيعهم بشكل جيد ومتباعد، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي كورونا.

موضوعات متعلقة

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

برلمانية تثمّن القبض على الإخواني محمود عزت: مجرم شديد التطرف

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% شائعة

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

الصور

image description

أحباب الله يلبون النداء في الجمعة الأولى (صور)

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

الأكثر قراءة

عبر هذا الرابط .. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

منوعات

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

تعرف على مرض دفع رئيس وزراء اليابان للاستقالة؟

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر

بتدابير احترازية.. «الأوبرا» تدرس تجهيز مسارحها لاستقبال الحفلات

الليلة.. فرقة «هاني النوبي» تمتع جمهور مركز الربع الثقافي