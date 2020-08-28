53 ألف طالب إسرائيلي يفتقرون الكمبيوتر والإنترنت للتعلم عن بعد

يعاني 53 ألف طالب إسرائيلي من نقص معدات التعلم عن بعد، مثل أجهزة الحاسب الآلي "الكمبيوتر" و"اللاب توب" قبل بدء العام الدراسي الجديد، والمقرر أن يباشره الطلاب من منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وكشفت جمعية "لاتيت" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك 53 ألف طالب لا يملكون الأدوات الأساسية للدراسة عن بعد، مشيرةً إلى أن خمس الطلاب فقط يملكون أجهزة كمبيوتر، ويتوفر لهم إمكانية الاتصال بخدمة الإنترنت، حسبما نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.في السياق ذاته، أكدت إحدى الطالبات الإسرائيليات أنها تعاني من نقص الأدوات لديها، قائلة إن مستوى معيشتها صعب، نظرا لأن دخل عائلتها منخفض، ومن ثم فهي لا تملك أي جهاز حاسب آلي أو لاب توب، أو جهاز لوحي.وأضافت، في حوارها مع القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال، أن لديها شقيقا يعاني من إعاقة سمعية وبصرية، كما أنهم يعيشون، بصحبة والدتها، داخل بيت جدتها، وتلجأ إلى الذهاب إلى أصدقائها لحضور دروس التعلم عن بعد مع المدرسة.وتابعت: "أنا وعدد من أصدقائي نستخدم جهاز كمبيوتر بشكل جماعي، وهو أمر غير جيد بالنسبة إلينا، فالجميع يرى ما الذي يفعله كل شخص موجود خلال الدروس".ومن المقرر افتتاح العام الدراسي الجديد لدى الاحتلال الإسرائيلي في الأول من شهر سبتمبر المقبل، على أن يكون التعلم عن بعد لطلاب الصف الخامس وحتى الصف الـ12، بينما صفوف الطلاب صغار السن ستكون من داخل مقرات الدراسة، على أن يتم توزيعهم بشكل جيد ومتباعد، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي كورونا.