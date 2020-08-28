محمد رمضان يبدأ تصوير «موسى» نهاية أكتوبر

يواصل الفنان محمد رمضان تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد «موسى» ليخوض به السباق الرمضاني لعام 2021 المقبل.ويعكف المخرج محمد سلامة خلال الأيام الحالية على معاينة أماكن التصوير وترشيح باقي الأبطال المشاركين، بالاتفاق مع شركة سينرجي المنتجة.كما عقدت عدة جلسات مع بطل العمل محمد رمضان، حيث اتفقوا على أن ينطلق التصوير نهاية شهر أكتوبر المقبل، ليكون هناك وقت كاف للانتهاء من التصوير قبل الشهر الكريم المقبل.المسلسل قصة محمد رمضان، وينتمي لدراما الصعيد حول شاب يتعرض لضغوط معينة يتحول بعدها إلى خط الصعيد ولكن بشكل إنساني.وكان رمضان طرح مؤخرًا أغنية "تيك توك" مع النجم العالمي سوبر ساكو، وحققت أكثر من 11 مليون مشاهدة منذ طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من إخراج حسام الحسيني.