محمد رمضان يشارك فنانًا فرنسيًا فى عمل غنائي بتوقيع الحسينى

سافر النجم محمد رمضان، منذ أيام قليلة، إلى إمارة دبي لتصوير فيديو كليب عالمي يجمعه بالفرنسي ميتج جيمس، وانتهى الثنائي من العمل منذ ساعات قليلة.الكليب من إخراج حسام الحسيني، وقد تم الاتفاق على تفاصيله في يونيو الماضي، لكن تم تأجيله مؤقتًا بسبب إغلاق حركة السفر لانتشار فيروس كورونا.جدير بالذكر أن حسام الحسيني تعاون مع الأسطورة في "نمبر وان، السلطان، الملك"، و"إنساي" مع الفنان المغربي سعد لمجرد، و"تيك توك" مع الأميركي سوبر ساكو.ويشارك رمضان في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل "موسى" الذي يجسد خلاله شخصية "خُط الصعيد"، من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، وسيبدأ تصويره فيأكتوبر المقبل.