رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يثمن جهود «الداخلية» والأمن الوطنى فى القبض على محمود عزت

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:31 م
رجال الداخلية
رجال الداخلية
أشرف لاشين
طباعة
ثمن سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، جهود وزارة الداخلية والأمن الوطنى، فى القبض على القيادي الإخواني محمود عزت المرشد الفعلي لجماعة الإخوان، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساعد بشكل كبير في كشف المعلومات عن العمليات المسلحة التي انتهجتها الجماعة في مصر.

وأوضح "وهدان" أن نجاح الداخلية فى تحقيق العديد من العمليات الاستباقية يجهض أى محاولات إرهابية، مؤكدا أن الداخلية تبذل جهدا وتقدم عطاء غير عادي في حفظ الأمن الداخلي لمصر وتجهض العديد من العمليات الإرهابية التي تستهدف بها الجماعة ضرب استقرار مصر.

واعتبر "وكيل مجلس النواب"، أن الداخلية وجهت اليوم ضربة قاضية إلى جماعة الإخوان بالقبض على محمود عزت المرشد الفعلي للجماعة، وأحد أهم القيادات للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومهندس مشروعهم في المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وأفاد البيان الصادر عن وزارة الداخلية بأنَّ معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت مسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بوجوده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% شائعة

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

الصور

image description

أحباب الله يلبون النداء في الجمعة الأولى (صور)

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

الأكثر قراءة

عبر هذا الرابط .. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

منوعات

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

تعرف على مرض دفع رئيس وزراء اليابان للاستقالة؟

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر

بتدابير احترازية.. «الأوبرا» تدرس تجهيز مسارحها لاستقبال الحفلات

الليلة.. فرقة «هاني النوبي» تمتع جمهور مركز الربع الثقافي