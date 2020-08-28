البرلمان يثمن جهود «الداخلية» والأمن الوطنى فى القبض على محمود عزت

ثمن سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، جهود وزارة الداخلية والأمن الوطنى، فى القبض على القيادي الإخواني محمود عزت المرشد الفعلي لجماعة الإخوان، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساعد بشكل كبير في كشف المعلومات عن العمليات المسلحة التي انتهجتها الجماعة في مصر.وأوضح "وهدان" أن نجاح الداخلية فى تحقيق العديد من العمليات الاستباقية يجهض أى محاولات إرهابية، مؤكدا أن الداخلية تبذل جهدا وتقدم عطاء غير عادي في حفظ الأمن الداخلي لمصر وتجهض العديد من العمليات الإرهابية التي تستهدف بها الجماعة ضرب استقرار مصر.واعتبر "وكيل مجلس النواب"، أن الداخلية وجهت اليوم ضربة قاضية إلى جماعة الإخوان بالقبض على محمود عزت المرشد الفعلي للجماعة، وأحد أهم القيادات للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومهندس مشروعهم في المنطقة.وأعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وأفاد البيان الصادر عن وزارة الداخلية بأنَّ معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت مسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بوجوده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.