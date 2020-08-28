رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:32 م
الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق كل الاشتراطات الوقائية؛ لأنها تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية.

وفي نفس السياق أوضح الدكتور محمد عزت، مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان، أنه تم التوجيه بضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوص خطبة الجمعة من حيث الموعد المحدد، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور الصلاة وعدم فتح دورات المياه أو القاعات الملحقة بالمساجد، مع التأكيد على أهمية ارتداء المصلين للكمامة وإحضار المصلى الشخصى والتباعد الاجتماعي وتحقيق المسافة الآمنة وعدم المصافحة والانصراف بعد أداء الصلاة.

وأشار إلى، أنه في حالة رصد أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي وقعت فيه المخالفة مرة أخرى.

الجدير بالذكر، أن وسط أجواء روحانية ممتزجة بمشاعر الفرحة والسعادة أدى الآلاف من المصلين صلاة الجمعة بعد إعادة فتح أكثر من 1200 مسجد على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان عقب توقفها لعدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية

موضوعات متعلقة

عبر هذا الرابط .. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

الصور

image description

أحباب الله يلبون النداء في الجمعة الأولى (صور)

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

الأكثر قراءة

عبر هذا الرابط .. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

منوعات

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

تعرف على مرض دفع رئيس وزراء اليابان للاستقالة؟

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر

بتدابير احترازية.. «الأوبرا» تدرس تجهيز مسارحها لاستقبال الحفلات

الليلة.. فرقة «هاني النوبي» تمتع جمهور مركز الربع الثقافي