محافظ أسوان يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق كل الاشتراطات الوقائية؛ لأنها تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية.وفي نفس السياق أوضح الدكتور محمد عزت، مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان، أنه تم التوجيه بضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوص خطبة الجمعة من حيث الموعد المحدد، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور الصلاة وعدم فتح دورات المياه أو القاعات الملحقة بالمساجد، مع التأكيد على أهمية ارتداء المصلين للكمامة وإحضار المصلى الشخصى والتباعد الاجتماعي وتحقيق المسافة الآمنة وعدم المصافحة والانصراف بعد أداء الصلاة.وأشار إلى، أنه في حالة رصد أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي وقعت فيه المخالفة مرة أخرى.الجدير بالذكر، أن وسط أجواء روحانية ممتزجة بمشاعر الفرحة والسعادة أدى الآلاف من المصلين صلاة الجمعة بعد إعادة فتح أكثر من 1200 مسجد على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان عقب توقفها لعدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.