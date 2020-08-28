«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

يختتم العرض المسرحى "فركش لما يكش" عروضه، اليوم الجمعة، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال.والعرض يقدمه البيت الفنى للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، موسيقي وألحان فاروق الشرنوبي، تأليف وإخراج شوقي حجاب، ديكور وعرائس وملابس آيات خليفة، نحت عرائس وماسكات محمد كشك، ومخرج منفذ لطفي السيد.تحث المسرحية علي أهمية النظام والعمل والنشاط والحب والتسامح وروح التعاون، من خلال النمر "فركش" الكسول والذي يرفض دعوة لمعسكر رياضي يحث علي النظام في كل شىء فاستجاب جميع حيوانات الغابة ماعدا النمر، فهرب ووجد نفسه وحيدًا يعاني من الجوع والمرض حتي تحول شكله لحمار وحشي ثم إلي كلب، ويزداد انكماشًا ليتحول شكله لقط ثم أخيرًا إلي حشرة غريبة تتلقاها مملكة النحل فتعالجه بنظام غذائي وعملي وعلمي ليعود تدريجيًا إلي هيئته الأولي كنمر، وكان ذلك محور تحول فى حياته فقرر التغيير للأفضل والتعلم من أخطائه.وتحرص إدارة المسرح على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية.