تعطل قطار خط طنطا زفتى بسبب خلل فني

تعطل القطار المتجه من الزقازيق إلى طنطا اليوم الجمعة في منطقة زراعية بين قرى شبراقاص وميت حبيش مما أثار الرعب بين الأهالي كونها منطقة زراعية بعيدة عن الحيز العمراني وابتعاد جميع المواصلات عنها بسبب عطل ميكانيكي بجرار القطار.وقال مصدر بهيئة السكة الحديد في الغربية إن القطار رقم ٢٣٢ المطور تعطل على القضبان بين محطتي "شبراقاص" و"ميت حبيش" ما تسبب في توقف حركة القطارات على الخط، حيث إن خط السكة الحديد فردي وليس مزدوجا، مضيفا أنه جرى التوقف لحين إصلاح القطار المتعطل وتأخر عن موعد دخول محطة طنطا ١.٤٥ دقيقة، أي ساعتين إلا ربع.وأضاف أن حركة القطارات عادت من جديد للعمل، مشيرا إلى أن الجرار تعطل بسبب خلل فني وسيتم إصلاحه في أسرع وقت ليدخل الخدمة من جديد.