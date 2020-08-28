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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاتدرائية العذراء بحلوان تعلن إتاحة حضور القداسات دون حجز مسبق

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:33 م
القداس
القداس
مونيكا جرجس- ماريان رسمي
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أعلنت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان عن إمكانية حضور الشعب القبطي قُداسات الأحد والإثنين والأربعاء والخميس، دون الحاجة لتسجيل الأسماء فى قاعدة بيانات الكنيسة، مضيفًا: إنه سيُكتفى بقياس درجة الحرارة ومُتابعة النظام داخل الكنيسة.

وأضافت الكنيسة، في بيان لها: إنه ستقتصر مُراجعة الأسماء على بوابة الكنيسة لأيام السبت والثُلاثاء فقط.

وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.

وقال حليم- في بيان- إن عودة قداسات الجمعة تبدأ يوم 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، موضحًا أنه سوف يسمح بفتح دور الحضانات التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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