«أمصال فاسدة».. بيطريون مزيفون يقتلون الماشية باسم الحياة



قبل ثلاثة أعوام تقريبًا، كان مرسي أشرف يجلس مع أسرته في محافظة كفر الشيخ، يستمع لما يقال في التلفاز بدون إنصات فربما جرت العادة أنه في كل صباح تحضّر زوجته الفطور قبل أن يذهب إلى أرضه أو مزرعته البسيطة، كلمات كانت تقال في ذلك الحين من أقرب مسجد له لم يسمعها جيدًا، ليطلب من نجله أن ينصت وينقل لما يقال في الخارج.



حضر الابن بالبشرى: "في قافلة بيطرية هتكشف على البهايم اللي في البلد وهتاخد فلوس قليلة"، ابتسم الرجل الخمسيني ليعلن عن الذهاب وطلب الكشف على بهيمته المريضة الموجودة في مزرعته الصغيرة.



بدا الأمر غريبًا له، لكوّن قوافل الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة لا تأتي في ذلك الموعد عادةً، إلاّ أنَّ هرولة أصحاب المواشي نحوها، دفعه للذهاب برفقتهم.. بالفعل حقن «أشرف» ماشيته بالأمصال، وذهب إلى أرضه، إلاّ أنَّ أعراض غربية بدأت تظهر عليها وكأنّها تلفظ أنفاسها الأخير، وهو ما حدث بالفعل حين أسرع بها إلى طبيب قريته والذي أخبره أنّها توفيت نتيجة مصل منتهي الصلاحية.



«أشرف» هو واحد ضمن كثيرين من مزارعي الماشية في محافظات مختلفة، كانوا ضحايا لقوافل طبية بيطرية مجهولة، يقودها أطباء مزيفين، يعطون الماشية أدوية وأمصال منتهية الصلاحية، مقابل مبالغ مالية، بعيدًا عن رقابة وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

قبل ثلاثة أعوام تقريبًا، كان مرسي أشرف يجلس مع أسرته في محافظة كفر الشيخ، يستمع لما يقال في التلفاز بدون إنصات فربما جرت العادة أنه في كل صباح تحضّر زوجته الفطور قبل أن يذهب إلى أرضه أو مزرعته البسيطة، كلمات كانت تقال في ذلك الحين من أقرب مسجد له لم يسمعها جيدًا، ليطلب من نجله أن ينصت وينقل لما يقال في الخارج.حضر الابن بالبشرى: "في قافلة بيطرية هتكشف على البهايم اللي في البلد وهتاخد فلوس قليلة"، ابتسم الرجل الخمسيني ليعلن عن الذهاب وطلب الكشف على بهيمته المريضة الموجودة في مزرعته الصغيرة.بدا الأمر غريبًا له، لكوّن قوافل الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة لا تأتي في ذلك الموعد عادةً، إلاّ أنَّ هرولة أصحاب المواشي نحوها، دفعه للذهاب برفقتهم.. بالفعل حقن «أشرف» ماشيته بالأمصال، وذهب إلى أرضه، إلاّ أنَّ أعراض غربية بدأت تظهر عليها وكأنّها تلفظ أنفاسها الأخير، وهو ما حدث بالفعل حين أسرع بها إلى طبيب قريته والذي أخبره أنّها توفيت نتيجة مصل منتهي الصلاحية.«أشرف» هو واحد ضمن كثيرين من مزارعي الماشية في محافظات مختلفة، كانوا ضحايا لقوافل طبية بيطرية مجهولة، يقودها أطباء مزيفين، يعطون الماشية أدوية وأمصال منتهية الصلاحية، مقابل مبالغ مالية، بعيدًا عن رقابة وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

أثناء علاج الماشية

• «أشرف»: «مصل القافلة المغشوش أدى إلى وفاة الماشية»



بحسرة، يروي «أشرف» لـ«الدستور» الأعراض القاتلة التي أصابت واحدة من ماشيته، عقب المصل الذي تناولته من تلك القافلة المجهولة، والتي بدأت برعشة جسدية، وغرغرة في الحلق، ونزول بعض المياه السائلة من أسفل أنيابها.



الطبيب الذي ذهب إليه الرجل محاولًا اللحاق بماشيته، بعد الكشف عليها والتشخيص، أخبره أنها تناولت منذ ساعات مصل منتهي الصلاحية، وتم إعطاءه بطريقة خاطئة عند الرقبة.



أدى الأمر، بحسب الطبيب إلى حدوث نزيف داخلي وتوفيت على الفور، مبينًا أن هناك قوافل طبية بيطرية لا علاقة لها بوزارة الزراعة، تُعطي أمصال للماشية منتهية الصلاحية بحسب حالات أخرى جاءت له. بحسرة، يروي «أشرف» لـ«الدستور» الأعراض القاتلة التي أصابت واحدة من ماشيته، عقب المصل الذي تناولته من تلك القافلة المجهولة، والتي بدأت برعشة جسدية، وغرغرة في الحلق، ونزول بعض المياه السائلة من أسفل أنيابها.الطبيب الذي ذهب إليه الرجل محاولًا اللحاق بماشيته، بعد الكشف عليها والتشخيص، أخبره أنها تناولت منذ ساعات مصل منتهي الصلاحية، وتم إعطاءه بطريقة خاطئة عند الرقبة.أدى الأمر، بحسب الطبيب إلى حدوث نزيف داخلي وتوفيت على الفور، مبينًا أن هناك قوافل طبية بيطرية لا علاقة لها بوزارة الزراعة، تُعطي أمصال للماشية منتهية الصلاحية بحسب حالات أخرى جاءت له.

قافلة بيطرية

• مديرية كفر الشيخ: «لا نعلم شيء عن القوافل البيطرية المزيفة»



تنسيق خروج القوافل الطبية البيطرية إلى القرى، يكون بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وكلية الطب في المحافظة التابعة لها، بالإضافة إلى الجهات الرقابية والأطباء المختصين، بحسب الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ لـ«الدستور».



أبو إسماعيل، يصف انتشار تلك القوافل المزيفة بالأمر الخطير، لاسيما في القرى التي تكون أكثر عرضة لانتشار المرض والفيروسات بحكم طبيعة البيئة لديهم، مشيرًا إلى أن المديرية لم تتلق أي بلاغات عن حالات متضررة.



وكيل وزارة الطب البيطري، أوضح أن المديرية تقوم بعمل دوريات متتالية، لضبط أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، مبينًا أن المديرية ستقوم بمحاولة رصد تلك القوافل المزيفة.



• «عيسى» يذبح ماشيته قبل وفاتها بسبب الأمصال الفاسدة



كانت مفاجأة كبيرة تلقاها «عيسى برهان»، 55 عامًا، يقطن في محافظة الدقهلية، حين علم أن القافلة الطبية البيطرية التي طافت القرية لتحصين المواشي، لا تتبع وزارة الزراعة، وأن ماشيته توفيت نتيجة أمصال فاسدة أعطاها لها أحد أطباء القافلة.



يحكي لـ«الدستور»، أن الماشية عقب تناول المصل بدأت تظهر عليها أعراض الوفاة، فقام بذبحها على عجالة، قبل أن تلفظ آخر أنفاسها، وبيعها بالكيلو لأهالي قريته، رغم أنه كان ينوي بيعها لإتمام زيجة ابنه الوحيد.



اكتشف «عيسى» زيف تلك القافلة وفساد أمصالها، بعدما انتشر ضحايا كثيرون مثله في القرية، ممن توفيت أو تضررت ماشيتهم عقب تناولها تلك الأمصال، بعدما تم القبض على أطباء تلك القافلة، الذين ينتحلون صفة أطباء بيطريين ويعملون بعيدًا عن رقابة وزارة الزراعة.



• طبيب بيطري يكشف شروط حفظ تحصينات الماشية



القوافل البيطرية المزيفة، لا تلتزم بشروط ومعايير حفظ تحصينات الحيوانات، والتي تبدأ بحفظها في درجة حرارة مناسبة، والتأكد من تاريخ صلاحيتها، ومراعاة الجرعة الصحيحة، والطريقة السليمة لإعطاء الأمصال، بحسب الدكتور أحمد شداد، طبيب بيطري.



الطبيب البيطري، يرى خطورة جمّة في انتحال أشخاص لصفة أطباء بيطريين غير مرخص لهم بممارسة الطب البيطري على الحيوانات، مشيرًا إلى أنهم يقومون بحقن الماشية المريضة بحقن بشرية؛ لرخص ثمنها رغم أضرارها على الماشية.



«الأمصال تقضي على الماشية ليس لكونها منتهية الصلاحية فقط»، «شداد» يضيف: «أن الطريقة الخاطئة التي يعطي بها الأطباء الأمصال للماشية، قد تتسبب في وفاتها أو تضررها».



يحذر الطبيب البيطري، المزارعين من الخضوع لتلك القوافل، فلا بد لهم التأكد من تراخيصها أولًا في مزاولة مهنة الطب البيطري، والتراخيص التي تؤكد تبعيتهم للهيئة العامة للخدمات البيطرية، أو كلية الطب البيطري، والمديريات في المحافظات. تنسيق خروج القوافل الطبية البيطرية إلى القرى، يكون بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وكلية الطب في المحافظة التابعة لها، بالإضافة إلى الجهات الرقابية والأطباء المختصين، بحسب الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ لـ«الدستور».أبو إسماعيل، يصف انتشار تلك القوافل المزيفة بالأمر الخطير، لاسيما في القرى التي تكون أكثر عرضة لانتشار المرض والفيروسات بحكم طبيعة البيئة لديهم، مشيرًا إلى أن المديرية لم تتلق أي بلاغات عن حالات متضررة.وكيل وزارة الطب البيطري، أوضح أن المديرية تقوم بعمل دوريات متتالية، لضبط أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، مبينًا أن المديرية ستقوم بمحاولة رصد تلك القوافل المزيفة.كانت مفاجأة كبيرة تلقاها «عيسى برهان»، 55 عامًا، يقطن في محافظة الدقهلية، حين علم أن القافلة الطبية البيطرية التي طافت القرية لتحصين المواشي، لا تتبع وزارة الزراعة، وأن ماشيته توفيت نتيجة أمصال فاسدة أعطاها لها أحد أطباء القافلة.يحكي لـ«الدستور»، أن الماشية عقب تناول المصل بدأت تظهر عليها أعراض الوفاة، فقام بذبحها على عجالة، قبل أن تلفظ آخر أنفاسها، وبيعها بالكيلو لأهالي قريته، رغم أنه كان ينوي بيعها لإتمام زيجة ابنه الوحيد.اكتشف «عيسى» زيف تلك القافلة وفساد أمصالها، بعدما انتشر ضحايا كثيرون مثله في القرية، ممن توفيت أو تضررت ماشيتهم عقب تناولها تلك الأمصال، بعدما تم القبض على أطباء تلك القافلة، الذين ينتحلون صفة أطباء بيطريين ويعملون بعيدًا عن رقابة وزارة الزراعة.القوافل البيطرية المزيفة، لا تلتزم بشروط ومعايير حفظ تحصينات الحيوانات، والتي تبدأ بحفظها في درجة حرارة مناسبة، والتأكد من تاريخ صلاحيتها، ومراعاة الجرعة الصحيحة، والطريقة السليمة لإعطاء الأمصال، بحسب الدكتور أحمد شداد، طبيب بيطري.الطبيب البيطري، يرى خطورة جمّة في انتحال أشخاص لصفة أطباء بيطريين غير مرخص لهم بممارسة الطب البيطري على الحيوانات، مشيرًا إلى أنهم يقومون بحقن الماشية المريضة بحقن بشرية؛ لرخص ثمنها رغم أضرارها على الماشية.«الأمصال تقضي على الماشية ليس لكونها منتهية الصلاحية فقط»، «شداد» يضيف: «أن الطريقة الخاطئة التي يعطي بها الأطباء الأمصال للماشية، قد تتسبب في وفاتها أو تضررها».يحذر الطبيب البيطري، المزارعين من الخضوع لتلك القوافل، فلا بد لهم التأكد من تراخيصها أولًا في مزاولة مهنة الطب البيطري، والتراخيص التي تؤكد تبعيتهم للهيئة العامة للخدمات البيطرية، أو كلية الطب البيطري، والمديريات في المحافظات.

الدكتور محمد القرش

• ثلاثون جنيهًا تنهي حياة ماشية «محمود»



يملك محمود الشافي، 28 عامًا، يقطن في محافظة كفر الشيخ، عدد من الماشية، والتي تساعده عوائدها في إعالة أسرته المكونة من ٥ أفراد. جاءت قافلة طبية بيطرية إلى قريته تعلن عن توافر أمصال تحصين الماشية لديهم مقابل ثلاثون جنيهَا.



ذهب الرجل إليها وحصن ماشيته في تلك القافلة، وبعد يوم واحد ظهرت عليها بوادر الإعياء، فأخذها إلى طبيب قريته، والذي أخبره بعد الكشف الطبي عليها، أنها تناولت مصل تحصين منتهي الصلاحية، وغير مناسب لها؛ ما أدى لعدم توافقه مع أي مرض في جسم الماشية ووفاتها.



• القانون: لابد أن يكون الطبيب البيطري حاصلا على درجة بكالوريوس



المادة الأولى من قانون رقم 416 لسنة 1954، تقول إنه لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب البيطري بأية صفة كانت إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البيطريين، ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1948.



وتقول المادة الثانية والسادسة: لابد أن يكون الطبيب البيطري حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب البيطري، وإنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.



وحسب المادة العاشرة؛ فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.



وتقول المادة الحادية عشر: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: (أولا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب البيطري يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري.



كذلك كل من انتحل لنفسه لقب طبيب بيطري أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البيطري. (ثانيا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب البيطري وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب البيطري. يملك محمود الشافي، 28 عامًا، يقطن في محافظة كفر الشيخ، عدد من الماشية، والتي تساعده عوائدها في إعالة أسرته المكونة من ٥ أفراد. جاءت قافلة طبية بيطرية إلى قريته تعلن عن توافر أمصال تحصين الماشية لديهم مقابل ثلاثون جنيهَا.ذهب الرجل إليها وحصن ماشيته في تلك القافلة، وبعد يوم واحد ظهرت عليها بوادر الإعياء، فأخذها إلى طبيب قريته، والذي أخبره بعد الكشف الطبي عليها، أنها تناولت مصل تحصين منتهي الصلاحية، وغير مناسب لها؛ ما أدى لعدم توافقه مع أي مرض في جسم الماشية ووفاتها.المادة الأولى من قانون رقم 416 لسنة 1954، تقول إنه لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب البيطري بأية صفة كانت إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البيطريين، ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1948.وتقول المادة الثانية والسادسة: لابد أن يكون الطبيب البيطري حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب البيطري، وإنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.وحسب المادة العاشرة؛ فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.وتقول المادة الحادية عشر: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: (أولا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب البيطري يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري.كذلك كل من انتحل لنفسه لقب طبيب بيطري أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البيطري. (ثانيا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب البيطري وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب البيطري.

الكتورة شيرين زكى

• وقائع بمحاضر تكشف وجود أطباء مزيّفين في مصر



في أبريل عام 2012 نجحت مباحث مركز إدفو - شمال محافظة أسوان، فى ضبط أربعة أشخاص نصبوا على المزارعين وانتحلوا صفة أطباء بيطريين وزعموا أن لديهم مصل حديث وفعال يقى الماشية من الإصابة بالحمى القلاعية.



استخدم الأطباء البيطريين "المزيّفين" سيارة ميكروباص رقم 1624 (ص. و. ل) عليها ملصقات تحمل شعار هيئة الأمم المتحدة وكتب عليها (الحملة القومية لمكافحة الحمى القلاعية بالتعاون مع هيئة اليونسكو)، وقاموا بتحصيل مبالغ مالية من الأهالي نظير تحصين الماشية بالأمصال المضادة لمرض الحمى القلاعية رغم إعلان الدولة عن تحصن الماشية بالمجان.



وضع مفتش مباحث شمال العقيد أيمن فتحى خطة لتنفيذ عدة أكمنة بالتعاون مع المزارعين لضبط المتهمين فى حالة تلبس من خلال دفع بعض المزارعين للاتفاق مع الأطباء المزيفين على تحصين المواشى.



• المصل مكوّن من خليط من عصير الليمون والثوم المجفف



ومن خلال أحد هذه الأكمنة تمكن من ضبط المتهمين فى حالة تلبس وبحوزتهم عدد من الجراكن المملؤة بمحلول يستخدمونه فى حقن المواشي ومجموعة من أدوات ومعدات الطب البيطرى وسرنجات للحقن. وتبين أنهم يقومون بعمليات التحصن مقابل 500 جنية للرأس.



وبعرض المحلول على المعمل الجنائى تبين أنه خليط من عصير الليمون والثوم المجفف مذاب فيهما كمية من أقراص الريفو، والمتهمون جميعهم من مركز المراغة بمحافظة سوهاج. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة وأمام مدير نيابة إدفو اعترف المتهمين بواقعة النصب بغرض تحقيق ربح مادي مستغلين حاجة المزارعين لتحصين مواشيهم ضد مرض الحمى القلاعية. وقرر المحامى العام لنيابة أسوان المستشار بهاء الوكيل حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.



في أبريل الماضي تمكنت مديرية الطب البيطري في محافظة المنيا، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين، بالقبض على شخص انتحل صفة طبيب بيطري وأجرى عمليات توليد قيصرية للبهائم والمواشي، وتسبب في نفوق العديد منها.



وأكد الدكتور محمد عثمان مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، في تصريحات، أنه وردت إليه بلاغات من عدد من المواطنين بمركز العدوة شمال المحافظة، بقيام أحد الأشخاص يدعى (م. ا. ح) 45 سنة، ومقيم بإحدى قرى المركز بانتحال صفة طبيب بيطري ويعالج الحيوانات من مواشي وأبقار وجاموس بالحقن وإجراء عمليات جراحية (قيصرية) لتوليدها بعد استعانة المواطنين به وتسببه في وفاة عدد من البهائم أثناء قيامه بعمليات التوليد.



وأضاف عثمان، أنه بمجرد ورود هذه البلاغات والمعلومات تم إبلاغ الدكتور عمر عبد الوهاب محمود نقيب الأطباء البيطريين بالنقابة الفرعية بالمنيا وتوجهنا لمركز العدوة وتقديم بلاغ وشكوى بالنيابة العامة ضد هذا الشخص واتهامه بانتحال صفة طبيب بيطري والإضرار بممتلكات الآخرين. في أبريل عام 2012 نجحت مباحث مركز إدفو - شمال محافظة أسوان، فى ضبط أربعة أشخاص نصبوا على المزارعين وانتحلوا صفة أطباء بيطريين وزعموا أن لديهم مصل حديث وفعال يقى الماشية من الإصابة بالحمى القلاعية.استخدم الأطباء البيطريين "المزيّفين" سيارة ميكروباص رقم 1624 (ص. و. ل) عليها ملصقات تحمل شعار هيئة الأمم المتحدة وكتب عليها (الحملة القومية لمكافحة الحمى القلاعية بالتعاون مع هيئة اليونسكو)، وقاموا بتحصيل مبالغ مالية من الأهالي نظير تحصين الماشية بالأمصال المضادة لمرض الحمى القلاعية رغم إعلان الدولة عن تحصن الماشية بالمجان.وضع مفتش مباحث شمال العقيد أيمن فتحى خطة لتنفيذ عدة أكمنة بالتعاون مع المزارعين لضبط المتهمين فى حالة تلبس من خلال دفع بعض المزارعين للاتفاق مع الأطباء المزيفين على تحصين المواشى.ومن خلال أحد هذه الأكمنة تمكن من ضبط المتهمين فى حالة تلبس وبحوزتهم عدد من الجراكن المملؤة بمحلول يستخدمونه فى حقن المواشي ومجموعة من أدوات ومعدات الطب البيطرى وسرنجات للحقن. وتبين أنهم يقومون بعمليات التحصن مقابل 500 جنية للرأس.وبعرض المحلول على المعمل الجنائى تبين أنه خليط من عصير الليمون والثوم المجفف مذاب فيهما كمية من أقراص الريفو، والمتهمون جميعهم من مركز المراغة بمحافظة سوهاج. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة وأمام مدير نيابة إدفو اعترف المتهمين بواقعة النصب بغرض تحقيق ربح مادي مستغلين حاجة المزارعين لتحصين مواشيهم ضد مرض الحمى القلاعية. وقرر المحامى العام لنيابة أسوان المستشار بهاء الوكيل حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.في أبريل الماضي تمكنت مديرية الطب البيطري في محافظة المنيا، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين، بالقبض على شخص انتحل صفة طبيب بيطري وأجرى عمليات توليد قيصرية للبهائم والمواشي، وتسبب في نفوق العديد منها.وأكد الدكتور محمد عثمان مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، في تصريحات، أنه وردت إليه بلاغات من عدد من المواطنين بمركز العدوة شمال المحافظة، بقيام أحد الأشخاص يدعى (م. ا. ح) 45 سنة، ومقيم بإحدى قرى المركز بانتحال صفة طبيب بيطري ويعالج الحيوانات من مواشي وأبقار وجاموس بالحقن وإجراء عمليات جراحية (قيصرية) لتوليدها بعد استعانة المواطنين به وتسببه في وفاة عدد من البهائم أثناء قيامه بعمليات التوليد.وأضاف عثمان، أنه بمجرد ورود هذه البلاغات والمعلومات تم إبلاغ الدكتور عمر عبد الوهاب محمود نقيب الأطباء البيطريين بالنقابة الفرعية بالمنيا وتوجهنا لمركز العدوة وتقديم بلاغ وشكوى بالنيابة العامة ضد هذا الشخص واتهامه بانتحال صفة طبيب بيطري والإضرار بممتلكات الآخرين.

الدكتور عبد الحكيم أبو اسماعيل