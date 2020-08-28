«ملادينوف»: الأوضاع في غزة تتدهور سريعا.. وعلى إسرائيل إدخال الوقود

أعرب نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، عن قلقه إزاء الوضع في قطاع غزة المحاصر واحتمال اندلاع تصعيد أمني بين إسرائيل والحركات الفلسطينية على الحدود.وحذر ملادينوف من تدهور الأوضاع في غزة بشكل سريع، وهو ما يعيق نجاح الوساطة بين إسرائيل وتل أبيب لمنع التصعيد، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأكد أنه يجب على إسرائيل استئناف نقل الوقود الذي ترسله الأمم المتحدة إلى محطة توليد الكهرباء داخل غزة، كذلك أن توقف الحركات الفلسطينية إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف.وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفين متتالين، فجر اليوم، الجمعة، ضد أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد إطلاق ست قذائف صاروخية من القطاع المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف.وأوضح أن القصف الأول نفذته طائرات حربية وأخرى بالإضافة إلى دبابة، ضد بنية تحتية تحت أرضية وموقع عسكري تابعة لحماس في غزة، ردًا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف، فيما استهدف القصف الثاني عدة أهداف أخرى تابعة لحماس في قطاع غزة ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية صباح اليوم، الجمعة.