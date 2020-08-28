«حلم قيد التنفيذ».. هل تتربع مصر على عرش صناعة الأثاث من جديد

◄المنتج المحلي ذو جودة وذوق رفيع

◄دمياط للأثاث بها 1500 ورشة

◄خبير اقتصادي: صناعة الأثاث في مصر تحتاج لدعم كبير

تربعت مصر لسنوات طويلة على عرش صناعة الأثاث بالعالم، إلا أن هذه الصناعة تراجعت نتيجة التحديات التي تواجهها من غزو المنتج الأجنبي للأسواق، كذا ارتفاع أسعار الخامات، ما جعل الحكومة تفكر في إنشاء مدينة أثاث متكاملة لصناعة الأثاث.وارتفع إجمالي قيمة صادرات مصر من الأثاث بنسبة 204.2% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه من 1.4 مليار جنيه خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وجاءت الدول العربية في المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث حيث تتراوح بين 55% و60 % بينما تأتي دول آسيا في المرتبة الثانية وتستحوذ ما بين 19.3% إلى 28.6 % خلال الفترة 2010 إلى 2019.مصر تتميز بصناعة الأثاث منذ زمن طويل، ولها صيتها في أوروبا والعالم العربي، هكذا بدأ محمد محسن، صاحب محل أثاث بالقاهرة، حديثه لـ "الدستور" مؤكدًا أن جودة الخامات وحرفة العمالة وذوقهم في تصنيع الأثاث سببًا أساسيًا للريادة المصرية في هذا المجال.وأشار "محسن" إلى أن صناعة الأثاث في مصر تحتاج إلى دعم كبير من الدولة، بالإضافة إلى دعم المستثمرين، لتعود كما كانت في السابق، خاصة وأن وباء كورونا المستجد، أثر بشكل كبير على حركة تجارة وتصنيع الأثاث في مصر.أما أشرف الدمياطي، أحد صانعي الأثاث في دمياط، قال إنه لا يمكن مقارنة أي منتجات خشبية أو أي نوع من انواع الأثاث المصري بأي دولة أخرى، وأرجع ذلك إلى أن مصر تستخدم أجود الخامات لصناعة الأثاث.وأضاف في حديثه لـ "الدستور"، انه على الرغم من وجود الأثاث الصيني، وغزوه الأسواق كذلك، إلا أن المصري لا يزال متربعا على العرش وينافس بقوة، مرجعًا سبب انتشار الأثاث الصيني ورواجه لايعنى جودته، لكن بسبب سعره.علي كمال-هو الأخر- أحد العاملين في مجال الأثاث، قال لـ "الدستور" إنه عمل بأكثر من محل في مجال تصنيع الأثاث، وتنقل بين القاهرة ودمياط، المحافظة الأهم والأشهر في مجال صناعة الأثاث في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد في صناعة الأثاث على التصدير للدول الخارجية التي تتهافت على الأثاث المصري.وأضاف: "في 2020 حدث شبه توقف في تجارة الأثاث، بسبب عوامل كثيرة منها تطبيق مواعيد الحظر، وتأخر البضائع في الميناء".وفي إطار حرص الدولة على النهوض بصناعة الأثاث في مصر، تم إنشاء مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانًا، طبقًا لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية لها وتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها تلك الصناعات.وتضم المدينة 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة بمساحة من 50 إلى 150 مترًا، ونحو 150 مصنعًا كبيرًا ومكملًا إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث واختيار الأثاث قبل تصديره لدول العالم.من جانبه، أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن صناعة الأثاث في مصر، تحتاج إلى دعم كبير، للمحافظة على نجاحها واستمرارية تصدرها أهم الدول المنتجة للأثاث في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية توفير المواد الخام وعدم استيرادها لما يوفر الكثير من الأموال.وذكر "النحاس" أن صناعة الأثاث تأثرت بانتشار كورونا مثلها مثل كثير من المجالات، والتي مع مرور الأيام وبدعم الجهات المعنية لها ستتعافى وتنتعش الصناعة مرة أخرى كذا حجم الصادرات من تلك الصناعة.وفي دراسة أعدها جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن سوق الأثاث المصرية خلال الفترة من 2008 – 2019، خلصت إلى ارتفاع إجمالي قيمة الواردات من 1.5 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 287.5 %، كما بلغ إجمالي قيمة الإنتاج بسعر السوق من الأثاث بلغ 1.8 مليار جنيه مقابل 0.9 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.