بروكسل تهدد تركيا بعقوبات على خلفية التنقيب عن الغاز في «المتوسط»

هدد الاتحاد الأوروبي تركيا بمزيد من العقوبات بسبب التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، مؤكدًا في المقابل ضرورة إعطاء الدبلوماسية فرصة أولا، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، عقب مشاورات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين.جاء ذلك بعد التحركات التركية الأخيرة في مياه المتوسط، التي أثارت قلق دول الاتحاد الأوروبي، خاصة اليونان التي تشهد توترا بينها وبين أنقرة.