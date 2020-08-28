تراجع اللحوم الحمراء لـ 100 جنيه للكيلو في شمال سيناء

قال المحاسب فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن فروع الدلتا ماركت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تطرح اللحوم السودانية بسعر ٨٥ جنيها للكيلو، وطرح الدواجن المجمدة بسعر ٣٧ جنيها، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم البلدية تراجعت في الأسواق المحلية إلى ١٠٠ جنيه للكيلو.وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن هناك مرور يومي علي محلات الجزارة والمجازر بالتنسيق مع هيئة الطب البيطري للكشف عن تلك اللحوم المذبوحة والحية للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية، ويتم ذبحها في المجازر الرسمية ومختوم بأختام حكومية يحدد نوع المجزر وتاريخ الذبح.وقال إنه في حال وجود مخالفات يتم ضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والتحفظ عليها ومصادرتها لإعادة بيعها في المجمعات بعد التأكد من صلاحيتها الإنتاجية، فضلا عن أنه سيتم المرور على الثلاجات للتأكد من تواريخ الإنتاج الكبدة المستوردة وعدم خلطها بالكبده البلدي للاستفادة بفارق الأسعار.