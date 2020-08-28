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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

2068 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:23 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
سارة الشلقاني
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسجيل 2068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات الـ2000 حالة، منذ نهاية شهر يوليو الماضي، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأكدت الصحة الإسرائيلية أنها سجلت 10777 مصابًا بكورونا خلال الأسبوع الحالي، والذي ينتهي اليوم، بنسبة أعلى 5% عن الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن عدد الوفيات زاد بـ82 حالة.

وبلغ إجمالي عدد المصابة بفيروس كورونا في إسرائيل، منذ بدء انتشاره لديها في فبراير الماضي،
إلى 111493 حالة، و891 حالة وفاة.

وتحاول صحة الاحتلال الإسرائيلي مكافحة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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