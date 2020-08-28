الأنبا باخوم يجتمع مع أمناء خدمة «الملاك ميخائيل» بحدائق القبة

اجتمع الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية،صباح اليوم الجمعة، مع أمناء الأنشطة الرعوية بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة.شارك في الاجتماع، الأب بسكوالي راعي الكنيسة، وممثلي الأنشطة الرعوية بالرعية، حيث بدأ الاجتماع بشرح ممثلي الأنشطة لخبراتهم خلال الفترة الماضية الاستثنائية، بالإضافة إلى رؤيتهم المستقبلية للخدمة.وألقى الأنبا باخوم كلمة، حث فيها الخدام علي التفاني في الخدمة المقدسة، كما شرح المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية لهذا العام " كلمة الله "، وختم الاجتماع بمباركة الحضور، وإعطائهم البركة الرسولية.