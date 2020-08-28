سحر طلعت مصطفى تدعو لوضع خارطة طريق للسياحة الميسرة

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، إن السياحة الميسرة أصبحت ضرورة مهمة للمقاصد السياحية، مشيرة إلى وجود ما يقرب من مليار شخص حول العالم من كبار السن وذوي الهمم والنساء الحوامل، بما يمثل 10% من حركة السفر الدولية يسافرون حول العالم، قبل القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا، ويتميزون بولائهم للمقاصد السياحية وتكرارهم للزيارة.وأضافت النائبة في تصريحات صحفية، أن معدل إنفاقهم يزيد على معدل إنفاق السائح العادي بنسبة تتراوح بين 20-30 %، موضحة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فى ذلك الطريق بالفعل، مثل المسار الخاص بالمكفوفين في المتحف المصري بالتحرير، كذلك معبد الكرنك الذي يعد أول معبد مجهز لاستقبال ذلك النمط من السياحة، ولكن الأمر يتطلب وضع خارطة طريق تتم بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تضمن تجهيز كل المشروعات الترفيهية والسياحية، والمقاصد الأثرية لاستقبال ذلك النمط من السياحة والتي يتجاوز عائدها 15 مليار دولار عالميًا.