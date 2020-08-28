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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على إيرادات «الحوت الأزرق» فى يومين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:20 م
الحوت الأزرق
الحوت الأزرق
محمد مجدي
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انطلق منذ يومين عرض فيلم "الحوت الازرق"، في 15 دور عرض سينمائي بمختلف المحافظات.

لم يحقق العمل إيرادات جيدة في أول يومين لتلبغ حوالي 31 ألف جنيه فقط.

تدور أحداث الفيلم حول (لعبة الحوت الأزرق) التي يستخدمها عدد كثير من المراهقين بعد انتشار التكنولوجيا وانشغال الأب والأم ما قد يؤدي لتعرض الأبناء لمخاطر كبيرة.

الفيلم بطولة عفاف رشاد، أحمد سلامة، راندا البحيري، حسني شتا، نيرمين ماهر، يسرا المسعودي، من إخراج علاء مرسي في أولى تجاربه بعد مشوار طويل كممثل كوميدي.

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