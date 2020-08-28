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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالكمامة والسجادة.. مواطنون يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الخن بإسنا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:30 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
هدى الأمير
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أدى ظهر اليوم الجمعة، عشرات المواطنين من مدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، صلاة الجمعة في "مسجد الخن"، وذلك في أول صلاة جمعة بالمساجد منذ تعليق صلاة الجمعة في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشهد صلاة الجمعة، الأستاذ عبدالرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا، والشيخ حسن الأمير أحمد، مدير إدارة أوقاف إسنا، والشيخ أبوالحسن جاد النوبي، إمام مسجد الخن، والشيخ جلال إدريس، كبير مفتشي إدارة أوقاف إسنا، والشيخ منصور صقر، رئيس قسم الإرشاد الديني وشئون القرآن بادارة أوقاف إسنا.

وقال إمام مسجد الخن بإسنا، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الأوقاف بالتزامن مع إعادة فتح المساجد الكبري لأداء صلاة الجمعة، قبل استقبال المصلين، حيث تم تطهير وتعقيم المسجد قبل الدخول، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامات والانصراف عقب الصلاة مباشرة من المسجد، مع عدم المصافحة أو المعانقة.

كما حرص المصلون على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المعلنة من الحكومة في أداء الصلاة، من الحرص على التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات وجلب سجادة صلاة خاصة مع كل فرد وغيرها.

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