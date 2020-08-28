أنغام تروج لأغنيتها «بحبك وبرتاحلك» عبر «إنستجرام» (فيديو)

الأغنية من كلمات صابر كمال، ولحن إيهاب عبدالواحد، وتوزيع تميم، ووتريات هاني فرحات، والكليب من إخراج عادل جمال، وإدارة أعمال راندا رياض، وسوشيال ميديا محمد جمال وياسمين حامد.







روجت المطربة أنغام لأحدث أغانيها "بحبك وبرتاحلك" التي تم طرحها، اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت أنغام جزءا من كليب أغنيتها الجديدة، وعلقت عليها قائلة: "شوفوا كليب أغنيتي الجديدة #بحبك_وبرتاحلك دلوقتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.