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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على مرض دفع رئيس وزراء اليابان للاستقالة؟

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:16 م
رئيس وزاء اليابان
رئيس وزاء اليابان
وكالات
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تواترت أنباء حول استقالة رئيس وزاء اليابان، شينزو آبي، لأسباب صحية، وبدأ كثيرون في البحث عن ماهية المرض ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وإليكم بعض المعلومات التي يجب معرفتها عن التهاب القولون التقرحي.

يعد التهاب القولون التقرحي أحد أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD) التي تسبب التهابا طويل الأمد وقرحا (تقرحات) في الجهاز الهضمي.

ووفقا للخبراء، فإن التهاب القولون التقرحي يؤثر على البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم، وغالبا ما تظهر أعراضه بشكل تدريجي بمرور الوقت.

ويمكن أن يسبب التهاب القولون التقرحي ضعفا، وبعض المضاعفات التي قد تهدد الحياة، ورغم عدم وجود علاج شاف، إلا أن الأدوية قد تساعد في خفض علامات المرض وأعراضه، بل تساعد في السيطرة عليه لفترة طويلة الأمد.

ما هي الأسباب؟

لا يزال السبب الدقيق لالتهاب القولون التقرحي غير معروف، لكن الخبراء يعتقدون أن الاستجابة المناعية غير الطبيعية والوراثة والميكروبيوم والعوامل البيئية يمكن أن تسهم في المرض.

وتقول مؤسسة Crohn's and Colities Foundation إن الأبحاث تشير إلى أن التهاب القولون التقرحي يمكن أن ينجم عن تفاعل بين فيروس أو عدوى بكتيرية في القولون والاستجابة المناعية للجسم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الوراثة يمكن أن تلعب دورا في أن التهاب القولون التقرحي بشكل أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين لديهم أفراد عائلات مصابون بالمرض.

ما هي الأعراض؟

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، قد يمر بعض الأشخاص لأسابيع أو شهور بأعراض خفيفة جدا، أو لا تظهر عليهم على الإطلاق، وتليها فترات تظهر فيها أعراض شديدة.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا للمرض: الإسهال، الذي غالبا ما يكون مصحوبا بدم أو صديد، وآلام في البطن وتشنجات، وألم في المستقيم أو نزيف، والحاجة أو عدم القدرة على التبرز.. كما يمكن أن يؤدي المرض المزمن إلى فقدان الوزن والتعب والحمى وفقدان الشهية والغثيان.

الأكثر عرضة للإصابة

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن المرض أكثر شيوعا بين الأشخاص البيض من أصل أوروبي، خاصة أولئك المنحدرين من المجتمعات اليهودية والسود.

ما هي الخيارات العلاجية؟

علاج التهاب القولون التقرحي متعدد الأوجه، ويتضمن استخدام بعض الأدوية، وإجراء بعض التعديلات في النظام الغذائي، مثل اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات وتضمين المادة الكيميائية النباتية الفيتوكيميكال في الوجبات، وأحيانا يحتاج إلى الإجراءات الجراحية لإصلاح أو إزالة الأجزاء المصابة من الجهاز الهضمي.

وعلى الرغم أن التهاب القولون التقرحي غالبا ما لا يكون قاتلا، إلا أنه مرض خطير قد يسبب في بعض الحالات مضاعفات تهدد الحياة.

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