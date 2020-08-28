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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شهود العيان في مقتل عجوز البدرشين: القاتل خطط لجريمته منذ فترة طويلة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:02 م
جريدة الدستور
إسلام قورة
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في أحد المشاهد المأساوية، شهدت منطقة العرب بالبدرشين، مصرع مسن على يد جزار مسجل، الأربعاء الماضي، بسبب رفضه الزواج من ابنته، حيث قام بتسديد ضربة قاتلة في العنق أودت بحياته في الحال وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه.

وانتقلت "الدستور" إلى مكان الواقعة فى منطقة العرب فى البدرشين للوقوف على ملابسات الحادث، حيث قال أحد شهود العيان ويدعى "أحمد" شقيق المجنى عليه أن الحادث وقع ظهر يوم الأربعاء الماضي حينما ذهب المجني عليه "ربيع " ٦٤سنه ترزى، إلى الصلاة تبعه المتهم ويدعى "محمد.ح.ا" ٢٤سنه جزار، كان يستقل توك توك وقام بتسديد ضربة قاتلة في الرقبة أودت بحياته.

وأضاف الشاهد أن الضربة كانت قوية أحدثت جرح كبير فى كامل الرقبة وفر هاربا، وأخذ المجنى عليه يقاوم إلى أن وصل بيته الذي كان على بعد ٣٠ متر من مكان الواقعة، فدخل بيته مرة أخرى حتى سقط على وجهه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال آخر يدعى "ماهر" من أقارب المجنى عليه، إن المتهم كان يخطط للجريمة منذ مدة حيث قام ببيع التوكتوك الخاص به، وكان قد جهز حقيبته ملابسه للهرب وكان يوجد بها أسلحة بيضاء.

وأضاف أيضا أن المجنى عليه وشهرته"عم ربيع" لديه ٥ بنات وليس لديه أولاد جميعهم متعلمين وعلى قدر كبير من الأخلاق والسمعة الحسنة، والجميع يحبه، حيث كان محافظ على صلاته، دائم فعل الخير والجميع يحبه، ويرجع سبب رفضه زواج المتهم من ابنته، هو سوء سمعته بين أهالى المنطقة فهو دائما يبيع ويشرب المخدرات في الطريق أمام المارة.

وكان قد تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بمقتل عجوز وسط الشارع بإحدى قرى البدرشين ذبحًا أمام المارة، وانتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، لمكان الحادث، وتبين من الفحص العثور على جثة لعجوز يُدعى "ربيع. ا" مذبوحًا من رقبته.

وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى أن مرتكب الجريمة بائع جار المجني عليه، وكان قد تقدم منذ فترة قريبة لخطبة ابنة القتيل الذي رفض طلبه، ما أثار غضب الشاب وقرر الانتقام من والد الفتاة.

وأضافت التحريات، برئاسة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن المتهم تربص بالقتيل وانتظر خروجه من المسجد عقب صلاة الظهر وذبحه من الخلف وسط ذهول المارة، وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

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