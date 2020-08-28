75% من استهلاك المواطنين من البروتين الحيواني في الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إن استهلاك المواطنين من الدواجن يمثل نسبة 75% من استهلاك البروتين الحيواني، وهذه نسبة عالية لافتا إلى أن متوسط نصيب الفرد سنويا من الدواجن يصل نحو ٢١ كيلو و٥٨٠ جرام ونصيب الفرد من استهلاك بيض المائدة يصل نحو ١٢٥ بيضة سنويا.وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الإنتاج الداجني في مصر يصل نحو ٢ مليار و٢٠٠ مليون طائر سنويا يمثل نسبة اكتفاء ذاتي بنسبة 100% مشيرا إلى الاستثمارات التي يتم ضخها في القطاع الداجني كصناعة وطنية محلية تصل حاليا نحو 80 مليار جنيه.وتابع أن العمالة القائمة على القطاع الداجني تراوحت ما بين ٢ مليون ونصف عامل إلى ٣ ملايين عامل عمالة مباشرة وغير مباشرة تعمل في صناعة الدواجن.