رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

75% من استهلاك المواطنين من البروتين الحيواني في الدواجن

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:02 م
الدواجن
الدواجن
صلاح عامر
طباعة
قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إن استهلاك المواطنين من الدواجن يمثل نسبة 75% من استهلاك البروتين الحيواني، وهذه نسبة عالية لافتا إلى أن متوسط نصيب الفرد سنويا من الدواجن يصل نحو ٢١ كيلو و٥٨٠ جرام ونصيب الفرد من استهلاك بيض المائدة يصل نحو ١٢٥ بيضة سنويا.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الإنتاج الداجني في مصر يصل نحو ٢ مليار و٢٠٠ مليون طائر سنويا يمثل نسبة اكتفاء ذاتي بنسبة 100% مشيرا إلى الاستثمارات التي يتم ضخها في القطاع الداجني كصناعة وطنية محلية تصل حاليا نحو 80 مليار جنيه.

وتابع أن العمالة القائمة على القطاع الداجني تراوحت ما بين ٢ مليون ونصف عامل إلى ٣ ملايين عامل عمالة مباشرة وغير مباشرة تعمل في صناعة الدواجن.

موضوعات متعلقة

كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

حقيقة إغلاق كل المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا

الصور

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

الأكثر قراءة

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

عبر هذا الرابط .. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

منوعات

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

تعرف على مرض دفع رئيس وزراء اليابان للاستقالة؟

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أقوى دليل على إمكانية انتشار كورونا على الطائرات

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر

بتدابير احترازية.. «الأوبرا» تدرس تجهيز مسارحها لاستقبال الحفلات

الليلة.. فرقة «هاني النوبي» تمتع جمهور مركز الربع الثقافي

بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)