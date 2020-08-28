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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين يأمل بمواصلة رئيس الوزراء الياباني الجديد تطوير العلاقات بين البلدين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:10 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
وكالات
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يأمل في أن يقوم رئيس الوزراء الياباني الذي سيخلف شينزو آبي، بتطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو.

وشدد بيسكوف، في حديث للصحفيين الجمعة، على أن "علاقات عمل ممتازة تربط آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وأن بوتين "يقدرها بشدة".

وأضاف ممثل الكرملين: "إنه لأمر مؤسف للغاية أن يقرر شينزو آبي ترك منصب رئيس وزراء اليابان.. ونأمل بأن يتبع خليفته مسار تعزيز تطور العلاقات الروسية اليابانية".

ووفقا له، فإن آبي "قدم مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات الثنائية، وتمسك دوما بمبدأ حل جميع القضايا الخلافية، حتى أصعبها، حصرا من خلال المفاوضات وتطوير العلاقات في تلك المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يشاركه به الرئيس الروسي بشكل تام".

وأكد بيسكوف أن الكرملين يتمنى لشينزو آبي الشفاء من المرض، والتغلب على المصاعب الصحية التي تحدث عنها.

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