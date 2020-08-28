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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يشهد توقيع بروتوكول تنفيذ مشروعات الرصف بـ191 مليونًا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:13 م
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي،
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شهد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، توقيع عقود اتفاق بين الشركات المسندة إليها أعمال الرصف وبين عدد من رؤساء المدن والأحياء وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 191 مليونًا و265 ألفًا و350 جنيهًا ضمن الخطة الاستثمارية 2020-2021، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

تم توقيع اتفاق لرؤساء مدن طنطا وقطور وحي أول طنطا وحي ثاني طنطا مع "شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية" التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، كما جرى توقيع اتفاق لرؤساء مدن كفر الزيات وبسيون مع "مصنع صقر للصناعات المتطورة" التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن توقيع مثل هذه العقود يعد امتدادًا للتعاون المثمر بين محافظة الغربية والشركة في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن تلك الشركات تمتلك خبرات وإمكانيات تكنولوجية وبشرية وفنية تمكنها من تنفيذ الأعمال الموكلة إليها بكفاءة وطبقًا لمعايير الجودة العالمية والانتهاء منها في المواعيد المحددة للتسليم.

يذكر أن التكلفة الإجمالية لمشروعات الرصف بمدينة طنطا تبلغ 27 مليونًا و442 ألفًا و960 جنيهًا لعدد 16 طريقًا، ومدينة كفر الزيات 25 مليونًا 843 ألفًا و481 جنيهًا لعدد 16 طريقًا، ومدينة بسيون 15 مليونًا و239 ألفًا و943 جنيهًا لعدد 11 طريقًا، ومدينة قطور 25 مليونًا و253 ألفًا 299 جنيهًا لعدد 18 طريقًا، وحي أول طنطا 33 مليونًا و553 ألفًا و454 جنيهًا لعدد 15 طريقًا، وحي ثان طنطا 63 مليونًا و932 ألفًا و213 جنيهًا لعدد 23 طريقًا.
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي،

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