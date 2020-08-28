رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مساعدات غرفة صناعة الحبوب تصل للشعب اللبناني

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:16 م
مساعدات غرفة صناعة
مساعدات غرفة صناعة الحبوب
دعاء أبو العزم
طباعة
وصلت حاويات المواد الغذائية المخصصة من صناعة الحبوب باتحاد الصناعات الغذائية إلى دولة  لبنان، في إطار التعاون والتضامن مع الدول الشقيقة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التي تمر بها حاليًا.
 
حيث سبق وقرر مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، إرسال حاويات مواد غذائية الى دولة لبنان الشقيقة، وذلك انطلاقًا من الدور المصري الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التي تلم بها، وحرص الغرفة على الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق فى ظل الأزمة التي تشهدها بلادهم حاليا.

وقال النائب طارق حسانين إنه انطلاقًا من الدور المصري الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التى تلم بها، ومشاركة من المجتمع المدنى المصرى، حرصت غرفة صناعة الحبوب على تقديم يد العون لدولة لبنان الشقيقة والتضامن مع الأشقاء من شعب لبنان فى أوقات المحن والأزمات‪. ‬

من جانبه، أوضح وجدى المشد نائب رئيس الغرفة، أنه تم تجهيز حاويات  مواد غذائية وإرسالها إلى الشعب اللبناني، وذلك انطلاقا من دور الدولة المصرية والغرفة في الوقوف بجانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل الأزمة التي يشهدها لبنان عقب أحداث التفجيرات الأخيرة ونتج عنها خسائر فادحة، مؤكدا تضامن الغرفة ودعمها للشعب اللبناني حتى زوال آثار هذه المحنة وعودة دولة لبنان لسابق عهدها كجزء من دور الدولة المصرية التي تقف دائما مع أشقائها من الدول العربية وقت الأزمات.

موضوعات متعلقة

حقيقة إغلاق كل المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

برلمانية تثمّن القبض على الإخواني محمود عزت: مجرم شديد التطرف

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

الصور

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

الأكثر قراءة

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

عبر هذا الرابط .. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

منوعات

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

تعرف على مرض دفع رئيس وزراء اليابان للاستقالة؟

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أقوى دليل على إمكانية انتشار كورونا على الطائرات

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر

بتدابير احترازية.. «الأوبرا» تدرس تجهيز مسارحها لاستقبال الحفلات

الليلة.. فرقة «هاني النوبي» تمتع جمهور مركز الربع الثقافي

بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)