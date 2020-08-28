مساعدات غرفة صناعة الحبوب تصل للشعب اللبناني

وصلت حاويات المواد الغذائية المخصصة من صناعة الحبوب باتحاد الصناعات الغذائية إلى دولة لبنان، في إطار التعاون والتضامن مع الدول الشقيقة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التي تمر بها حاليًا.حيث سبق وقرر مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، إرسال حاويات مواد غذائية الى دولة لبنان الشقيقة، وذلك انطلاقًا من الدور المصري الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التي تلم بها، وحرص الغرفة على الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق فى ظل الأزمة التي تشهدها بلادهم حاليا.وقال النائب طارق حسانين إنه انطلاقًا من الدور المصري الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التى تلم بها، ومشاركة من المجتمع المدنى المصرى، حرصت غرفة صناعة الحبوب على تقديم يد العون لدولة لبنان الشقيقة والتضامن مع الأشقاء من شعب لبنان فى أوقات المحن والأزمات‪. ‬من جانبه، أوضح وجدى المشد نائب رئيس الغرفة، أنه تم تجهيز حاويات مواد غذائية وإرسالها إلى الشعب اللبناني، وذلك انطلاقا من دور الدولة المصرية والغرفة في الوقوف بجانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل الأزمة التي يشهدها لبنان عقب أحداث التفجيرات الأخيرة ونتج عنها خسائر فادحة، مؤكدا تضامن الغرفة ودعمها للشعب اللبناني حتى زوال آثار هذه المحنة وعودة دولة لبنان لسابق عهدها كجزء من دور الدولة المصرية التي تقف دائما مع أشقائها من الدول العربية وقت الأزمات.